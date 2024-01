Nuovo tour per Marco Mengoni che, in attesa di calcare il palco del Festival di Sanremo nei panni di co-conduttore, annuncia ‘Marco negli Stadi 2025’.

A pochi giorni dal debutto come co-conduttore a Sanremo 2024, Marco Mengoni annuncia i prossimi appuntamenti live. I fan dovranno, infatti, aspettare il 2025 per riascoltare dal vivo il cantautore che sarà impegnato in un nuovo tour negli stadi italiani. La nuova serie di concerti – “per cui ho già delle idee”, racconta l’artista – non mancherà di raccontare quindi anni di carriera ricchi di successi, premi e una forte connessione con il pubblico.

Locandina da Ufficio Stampa

Ecco le date in calendario (prodotte e organizzate da Live Nation) di Marco negli Stadi 2025:

26 giugno 2025 – Napoli , Diego Armando Maradona

, Diego Armando Maradona 2 luglio 2025 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna , Stadio dall’Ara

, Stadio dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova ,Stadio Euganeo

,Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

LEGGI ANCHE: — ‘Materia, le parole’, il progetto di Marco Mengoni diventa un libro: i proventi per borse di studio

I biglietti di Marco negli Stadi 2025

I biglietti per il tour 2025 di Marco Mengoni sono acquistabili secondo le seguenti modalità:

accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio (info su www.priceless.com/music);

a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio (info su www.priceless.com/music); Utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio;

su www.livenation.it dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio; vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa