Sono state svelate a Cannes le prime immagini della fiction diretta da Sergio Rubini dedicata a Giacomo Leopardi.

Le Marche protagoniste a Cannes. Sono state, infatti, svelate in anteprima assoluta al Marché du Film di Cannes le prime immagini della miniserie evento RAI Giacomo Leopardi – Vita e amori del poeta. Diretta da Sergio Rubini, la fiction è stata girata proprio nei luoghi del poeta grazie alla collaborazione con Marche Film Commission. Fin dai primi scatti backstage, dunque, si riconoscono la natia Recanaticon la Piazza Sabato del villaggio e la chiesa di Santa Maria di Montemorello. Fino al celebre “colle” che ispirò L’Infinito.

Foto da Ufficio Stampa

Giacomo Leopardi – Vita e amori del poeta è una coproduzione Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com e andrà in onda su Rai1 in date ancora da definirsi. Al centro degli episodi, la storia personale e artistica del grande letterato, filosofo e pensatore politico. Con questo progetto in costume, l’azienda pubblica vuole rivolgersi nello specifico alle generazioni più giovani, attraverso un ritratto ineditoma storicamente coerente. Passione, amore, storia e politica si intreccia, dunque, diventando parte integrande della grande storia d’Italia di inizio Ottocento.

A vestire i panni del è Leonardo Maltese, già apprezzato in Rapito di Marco Bellocchio e ne Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023. Nel cast anche Alessio Boni (a interpretare il Conte Monaldo Leopardi) Valentina Cervi (Adelaide Antici) e Cristiano Caccamo (Antonio Ranieri). Alessandro Preziosi è, invece, Don Carmine, attraverso cui scorre il racconto dell’intera storia, mentre Fausto Russo Alesi è il mentore Pietro Giordani. Infine, Giusy Buscemi interpreta l’amatissima Fanny Targioni Tozzetti.

Foto da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa