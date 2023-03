Nella seconda tappa di ‘Pechino Express’ sono stati eliminati gli Ipocondriaci. Da Kolhapur i viaggiatori sono arrivati a Hampi.

Prosegue lo straordinario viaggio di Pechino Express lungo La via delle Indie, tra curiosità sorprendenti e tradizioni antiche. Nella seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara hanno attraversato per 435 chilometri il cuore dell’India. Da Kolhapur, la città dei lottatori Kushti, al villaggio di Govindakoppa, e poi ancora zaino in spalla hanno raggiunto l’antichissimo centro di Hampi, dove era posizionato il traguardo finale.

Qui i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio attendevano i concorrenti per un’ultima missione, prima di annunciare l’eliminazione di Dario e Caterina Vergassola, la coppia degli Ipocondriaci, l’ultima a saltare sul tappeto rosso della tappa. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 432mila spettatori medi e una share dell’1,94%, in linea con il debutto di una settimana fa. Sui social l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto sul podio nella classifica degli show più commentati del prime-time di ieri (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Settimana prossima, giovedì 23 marzo, sempre su Sky e in streaming su NOW, proseguirà il viaggio delle coppie rimaste in gara. Nuove prove insidiose, usanze particolari e tradizioni più o meno curiose scandiranno i tempi di una nuova tappa sempre in corsa lungo le strade dell’India.