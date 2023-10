Paola Perego ha pubblicato su Instagram il video delle prove per ‘Ballando con le Stelle’ insieme a Angelo Madonia.

«Mancano solo 4 giorni. Ma vedo miglioramenti vero????»: scrive così Paola Perego sui social, come didascalia del video condiviso in cui appare durante le prove di Ballando con le Stelle. Un video in cui c’è anche Angelo Madonia, il ballerino con cui Paola sarà in coppia durante il programma. Nel filmato esclusivo, le prove sembrano serratissime, ma non prive di una giusta dose di ironia.

Ballando con le Stelle debutterà sabato 21 ottobre in prima serata su Rai1. La conduttrice è impegnata anche la domenica mattina con il morning show Citofonare Rai2 e la domenica sera con Touchè su RaiRadio2. Nel filmato pubblicato sui social sfida se stessa e prende il volo con il ballerino Angelo Madonia. Vediamo infatti Paola provare una presa insieme al suo partner nel programma.

«Come danzo? Sono un Pinocchio, diciamolo. – aveva detto recentemente Paola Perego all’ANSA – Spero di trovare un maestro di ballo severo che mi supporti». Un desiderio che sembra essersi avverato a giudicare dalla sintonia tra la conduttrice e Madonia: ne vedremo delle belle!

Foto: Kikapress