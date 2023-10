Ospite fissa della nuova stagione di ‘Che Tempo Che Fa’, Ornella Vanoni ha raccontato un episodio curioso che ha che fare con la sua salute (e con Renato Zero).

Domenica 15 ottobre 2023 ha preso il via sul NOVE – e in streaming sulla piattaforma discovery+ – l’edizione numero 21 di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Confermata la squadra del talk show con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, affiancate da Ornella Vanoni. Proprio l’artista ha regalato nella prima puntata un racconto curioso sulla propria salute, condito dall’ironia che da sempre contraddistingue l’interprete.

Con tanto di quadernetto degli appunti, Vanoni ha infatti ripercorso l’emergenza che l’ha portata a subire un’operazione al cuore e a impiantare un pacemaker. “E che pacemaker!”, tiene a sottolineare Ornella, che con orgoglio dichiara di avere lo stesso modello di dispositivo di Mick Jagger. Ma tutto è iniziato a Sanremo: ecco le parole dell’artista.

Foto Kikapress

Ornella Vanoni: la Targa Tenco, i consigli di Renato Zero e la corsa in ospedale

“Vado a Sanremo per ritirare la speciale Targa Tenco, tutta felice”, spiega Vanoni. “Arrivo e ho la testa he mi gira, penso che sarà la cervicale o una cosa così. Vabbè, poi faccio il concerto e va benissimo, strabene ma torno a Milano praticamente che rantolavo e, invece di chiamare il medico come tutte le persone normali, chiamo il mio osteopata pensando fosse il diaframma. Lui ha iniziato a spingere ma io rantolavo sempre di più”.

Foto da Ufficio Stampa

Così, “per caso, l’anno prima avevo preso un appuntamento al Monzino consigliato da Renato Zero. Mi aveva detto ‘Vai a farti controllare il cuore che non si sa mai’. Mi aveva suggerito di fare l’eco cardio. Vado a farlo e mi dicono ‘signora, ha una vena un po’ chiusa però non è grave. Torni tra un anno’. Rantolando, vado all’appuntamento che avevo preso l’anno prima e arrivata là mi pigliano per i capelli e mi operano al cuore. Mi mettono un peacemaker… però, che pacemaker!”, conclude.

Nella prima puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE, tra gli ospiti anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Andriy Shevchenko, recentemente nominato consulente del presidente Zelensky, e lo scrittore israeliano David Grossman. Che Tempo Che Fa riparte, così, dopo venti edizioni e quasi 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate. nelle quali si è accreditato come il talk show più internazionale della tv italiana.

Foto Kikapress / Video da Ufficio Stampa discovery+