Il Palio dell’Assunta è al centro di un lungo speciale in diretta da Piazza del Campo a Siena su LA7. Telecronaca di Pierluigi Pardo.

Tra gli appuntamenti di più antica tradizione che accendono i mesi estivi, quello con il Palio di Siena è senza dubbio ai vertici. Festa popolare sentitissima dai cittadini (ma non solo) e tradizione storica che arriva dritta dal Medioevo, il Palio per due volte l’anno tiene – il 2 luglio e il 16 agosto – col fiato sospeso un’intera città. Il secondo appuntamento del 2023, noto come Palio dell’Assunta, arriva in tv trasmesso in diretta su La7 e in simulcast su La7.it mercoledì 16 agosto dalle 16.45

A raccontare l’evento saranno Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini(profondo conoscitore di Siena e delle sue contrade). Attraverso le loro parole, anche il pubblico da casa potrà scoprire storia e dettagli della manifestazione, tra cultura, rivalità e alleanze. Nel corso della lunga diretta, infatti, non mancheranno aneddoti e curiosità legati al Palio, grazie anche ai servizi di Andrea Milluzzi.

Foto Shutterstock

Inoltre, dalla Sala del Mappamondo, all’interno del Palazzo Comunale, l’inviata Elena Testiintervisterà le personalità presenti per assistere all’evento. E con la postazione audio da bordo pista sarà possibile ascoltare i suoni dagli spalti e le voci dei fantini a cavallo per vivere appieno la coinvolgente atmosfera della corsa.

Il Palio dell’Assunta 2023

Il Palio 2023 vedrà protagoniste dieci contrade sulle diciassette totali, scelte a sorte secondo un particolare regolamento che permette una continua rotazione. A concorrere per la vittoria saranno: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice, Tartuca, Chiocciola e Giraffa.

Uno dei protagonisti assoluti sarà Giovanni Atzeni detto “Tittia”, entrato di diritto nella storia secolare della manifestazione per essere il primo fantino ad aggiudicarsi cinque vittorie consecutive. L’ultima è arrivata proprio nel Palio del Provenzano disputato a luglio, con la contrada della Selva.

La corsa, o “carriera”, prevede tre giri di Piazza del Campo superando punti insidiosi come la stretta curva di San Martino, spesso teatro di scontri e cadute. Vince il cavallo che arriva per primo al traguardo, anche se “scosso”, ovvero senza fantino.

Foto Shutterstock