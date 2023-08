Santarcangelo di Romagna ospita, dal 16 al 20 agosto, la settima edizione di ‘We Reading Festival’ tra musica live e talk. Gli eventi da non perdere.

Torna, dal 16 al 20 agosto, We Reading Festival che porta a Santarcangelo di Romagna cinque giorni di spettacoli, letture, talk e concerti. La settima edizione della rassegna – con tanti protagonisti del panorama culturale italiano anche in vesti inedite – rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere diffuso in tutta Italia.

Foto da Ufficio Stampa

Il sipario si alza mercoledì 16 agosto(ore 21) con il concerto degli Studio Murena che hanno recentemente aperto i concerti di Red Hot Chili Peppers e Jamiroquai. All’attivo anche partecipazioni allo Sziget e alla Notte della Taranta. Giovedì 17 agosto, sempre alle 21, tocca ad Andrea Pennacchi in coppia con l’editore ed ex parlamentare Giuseppe Civati. I due portano sul palco una lettura antologica con vari testi intramezzata da considerazioni e attualità dal titolo Da Shakespeare al Pojana.

Sempre nel parco del Museo Etnografico, venerdì 18 agosto alle 21 è protagonista Pablo Trincia con letture da A sangue freddo di Truman Capote. A seguire, il concerto della cantautrice Her Skin con il nuovo album ‘I Started A Garden’. Quindi, sabato 19 agosto salirà sul palco il giornalista e divulgatore di moda milanese Andrea Batilla con un reading su Orlando di Virgina Woolf. E in conclusione di serata, il live del musicista indie Bartolini.

Foto da Ufficio Stampa

Gran finale all’alba (ore 6) di domenica 20 agosto: la suggestiva Collina dei Cappuccini di Santarcangelo accoglierà il live di Boosta. Il tastierista dei Subsonica ‘sveglierà’ la Romagna con uno speciale set dal titolo Post piano session.

Talks e ingressi agli eventi

Il festival prevede anche il 17, 18 e 19 agosto un percorso off pomeridiano di talk su tematiche di attualità al Musas – Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna alle ore 17. I talk e tutti i live sono a ingresso gratuito senza prenotazione mentre per i reading nel main stage è consigliata la prenotazione posti sul sito ufficiale. Chi non ha prenotato il posto potrà entrare anche la sera stessa registrandosi all’entrata (salvo esaurimento posti).

Nato come rete di volontari che organizzano spettacoli di lettura con ospiti inaspettati della propria città, We Reading si è nel tempo diffuso a Bologna, Milano, Torino, Roma e tante altre città. Ma ogni estate raccoglie le sinergie del suo network nazionale per creare un’unica e ambiziosa rassegna che anima la Riviera, dove tutto è nato.

Immagini da Ufficio Stampa