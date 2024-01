Va in onda venerdì 26 gennaio su Sky e in streaming su NOW l’ultima storia della stagione 11 de ‘I Delitti del BarLume’ con un cameo speciale.

Nell’ultima storia dell’undicesima stagione de I Delitti del BarLume arriva una guest star d’eccezione ad animare la trama. Si tratta di Orietta Berti che interviene nel capitolo intitolato “Sopra la panca”, in onda su Sky Cinema e in streaming su NOW nella serata di venerdì 26 gennaio.

Il popolare titolo della collection Sky Original (prodotto da Sky Studios e Palomar) è iberamente ispirata al mondo della serie I Delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Ma che cosa ci fa Orietta Berti? Nel nuovo film della saga a metà fra giallo e risate, la cantante si trova a Pineta per un attesissimo concerto estivo.

In una pausa, eccola cantare con i “vecchini” e gli altri protagonisti delle storie del BarLume il singolo del 2021 Mille, nella versione originale interpretato dalla cantante insieme a Fedez e Achille Lauro. Nella clip una breve anticipazione della scena, in cui Beppe Battaglia (Stefano Fresi) accompagna alla chitarra Orietta Berti che si esibisce con i “bimbi”, il sindaco Pasquali (Corrado Guzzanti), Tassone (Michele Di Mauro), la Tizi (Enrica Guidi) e i clienti del BarLume.

Sinossi

Il padre della Tizi scompare di nuovo e quando finalmente viene ritrovato, ha un coltello sporco di sangue in tasca. Peccato che nelle ricerche la polizia trova il cadavere di un uomo sgozzato. Mentre i sospetti si riversano su Cosimo gettando Beppe e Tizi nel panico, Pasquali s’imbatte in una valigetta che sembra poter risolvere i suoi guai finanziari. Ad aiutare la Fusco nell’indagine, l’improbabile contributo di un Govoni sfortunato seduttore.

Foto da Ufficio Stampa