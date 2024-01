A Viva Rai2!, nella puntata del 26 gennaio, Amadeus ha svelato quali saranno le cover r gli eventuali ospiti che gli artisti in gara porteranno al festival.

È ancora una volta lo spazio del mattino di Viva Rai2! che il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 ha scelto per il nuovo annuncio. Nella puntata di venerdì 26 gennaio del mattin show, Amadeus ha infatti svelato quali saranno le cover e duetti di questa edizione del Festival, insieme agli eventuali ospiti della quarta serata.

Sanremo 2024, ecco le cover e i duetti

Mancava esattamente questo tassello per completare il quadro musicale dl festival in arrivo. Ed ecco, di seguito, le scelte degli artisti per la serata che omaggia la musica.

Alessandra Amoroso e i Boomdabash – Medley

– Medley Alfa e Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni

– Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni Angelina Mango insieme al quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – La rondine di Mango

– La rondine di Mango Annalisa insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet Dreams degli Eurythmics

– Sweet Dreams degli Eurythmics BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – Lady Marmalade di Labelle

– Lady Marmalade di Labelle BNKR44 e Pino D’Angiò – Ma quale idea di Pino D’Angiò

– Ma quale idea di Pino D’Angiò CLARA con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita di Ivana Spagna

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis

– Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis Diodato e Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

– Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

– Medley di Tiziano Ferro Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali’s karma di Francesco Gabbani

– Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali’s karma di Francesco Gabbani Fred De Palma e gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

– Medley degli Eiffel 65 Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami di Antonello Venditti

– Notte prima degli esami di Antonello Venditti Geolier insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley “Strade”

– Medley “Strade” Ghali con Ratchopper – Medley “Italiano vero”

– Medley “Italiano vero” Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

– Medley di Fabrizio Moro Il Volo e Stef Burns – Who Wants To Live Forever dei Queen

– Who Wants To Live Forever dei Queen Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante

