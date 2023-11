Morgan fuori da X Factor: la decisione arriva di comune accordo da Sky e Freemantle. Nella nota stampa appena arrivata si legge che la decisione arriva da valutazioni fatte in seguito a “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

Gli exploit dell’ultima puntata di X Factor non potevano passare inosservati: c’erano state insinuazioni sui favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti e le offese ai colleghi giudici (erano poi arrivate le scuse per le frasi dette sulla depressione nei confronti di Fedez). Fin dall’inizio la produzione aveva chiuso più di un occhio su affermazioni e sproloqui di Morgan, fuori da X Factor dopo aver tirato decisamente troppo la corda.

Sky e Freemantle: “E’ imprenscindibile che i concorrenti restino al centro del programma”

“È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”, conclude così il comunicato di Sky e Freemantle.

Le domande ora sono molte: chi prenderà il posto di Morgan? Che fine faranno i suoi concorrenti ancora in gara? E’ la prima volta in assoluto nella storia di X Factor che un giudice lascia durante la gara: bisognerà improvvisare.