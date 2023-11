Venerdì 24 novembre andrà in onda alle ore 20:00 su Nickelodeon ‘Monster High 2 – Il Film’. Il trailer del sequel.

Le porte della Monster High, la scuola per veri mostri, stanno per riaprire! Dopo il successo del primo film arriva un nuovo lungometraggio. Il sequel del musical di prossima in uscita vedrà il ritorno della protagonista Clawdeen Wolf con le amiche Frankie Stein, Draculaura e Deuce Gorgon. La seconda parte della storia introdurrà anche un nuovo personaggio familiare per gli appassionati del mondo di Monster High, stiamo parlando di Toralei Stripe.

Il film Monster High 2 sarà in onda su Nickelodeon (canale Sky 605) venerdì 24 novembre alle ore 20:00, in replica sabato 25 novembre alle 9:30 e domenica 26 novembre alle ore 20:00. Impossibile perderlo, soprattutto per i fan del mondo Monster High, ormai icona del brand Nickeolodeon.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Nickelodeon, NickJr e di tutti i canali Paramount in Italia. Le repliche di Monster High 2 andranno in onda sabato 25 alle 9:30 e domenica 26 novembre alle 20:00. Non perdete questo sequel ricco di novità!