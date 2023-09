«Con Carly condivido molte prime volte. Mi somiglia molto»: Miranda Cosgrove torna in ‘iCarly’ il reboot, disponibile su Paramount+.

La terza stagione del reboot di iCarly, disponibile su Paramount+, porta ancora una volta Miranda Cosgrove a vestire i panni della celebre Carly. Un personaggio con cui l’attrice è cresciuta e con cui ha molto in comune, come racconta nella nostra intervista.

«Il primo bacio nello show originale è stato il mio primo bacio in assoluto. – racconta Miranda Cosgrove – E solo qualche settimana dopo ho dato il mio primo bacio nella vita reale. Nel corso degli anni ci sono state molte pietre miliari come questa che coincidono con lo show! Ad essere sincera credo che Carly, tra tutti i ruoli che ho interpretato, sia quello che mi somiglia di più!».

Miranda Cosgrove. Crediti Kikapress

Una nuova stagione che non lascerà delusi i fan della serie. «Uno degli archi narrativi principali di questa stagione è quello tra Carly e Freddie, abbiamo molte cosa da raccontare! E poi c’è uno dei miei episodi preferiti», commenta l’attrice. La nostra mente corre subito all’immagine postata da Miranda su Instagram vestita da Canguro. Ma il suo episodio preferito è un altro!

Uno show che sta riscuotendo grande successo da parte dei fan che come Miranda sono cresciuti con la serie. «Tra le cose che mi hanno sorpreso di più, c’è probabilmente la straordinaria quantità di persone che mi hanno detto Sai, quando ero piccola guardavo lo show con mia mamma e non ci perdevamo un episodio. E ora vado a casa di mia mamma per guardare i nuovi episodi insieme!. Mi fa stare bene sapere che siamo stati parte della loro infanzia e che possiamo far parte della loro vita anche da adulti. Tutto questo è davvero speciale per me».

Foto: Kikapress