Dal 12 maggio, Mediaset lancia una campagna di spot per celebrare la Festa della Mamma su tutte le reti e le radio del gruppo.

Mediaset dedica un’intera campagna alla Festa della Mamma. Come recita la nota stampa ufficiale, i gruppo sostiene infatti «il ruolo cruciale delle donne e delle madri nella vita italiana, quella attuale e quella futura». Una ricorrenza come la Festa della Mamma è, dunque, «un’occasione ideale per sensibilizzare l’opinione pubblica e ringraziare tutte le madri che supportano e guidano le nostre famiglie».

La campagna di spot sarà in onda da venerdì 12 maggio 2023 su tutte le reti tv Mediaset e sulle radio del gruppo RadioMediaset: sarà una campagna di spot dedicata a tutte le madri italiane, con hashtag #tivogliobenemamma.

Lo spot mostra i tanti diversi ruoli che ogni mamma deve interpretare nella crescita di un figlio. Ruoli che quasi sempre vanno improvvisati, adattandosi ai diversi impegni e alla voglia di giocare dei propri bambini.

Riconoscere questa capacità multitasking in tono leggero e ironico è il modo Mediaset di festeggiarle. Lo spot si conclude con una frase semplice e affettuosa: «Grazie a tutte le mamme, con il loro amore costruiscono il nostro futuro».