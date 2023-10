‘Il Contadino Cerca Moglie’: quattro contadini e una grande novità, una contadina alla ricerca dell’anima gemella.

Torna Il Contadino Cerca Moglie! Nella nuova edizione, quattro contadini e una contadina single provenienti da diverse regioni d’Italia sono pronti a intraprendere un’avventura alla ricerca di un partner disposto a fare il grande salto dalla frenetica vita cittadina alla tranquillità della campagna. Il docu-reality è condotto da Gabriele Corsi, prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery, e sarà trasmesso a partire dal 30 ottobre alle 21:25 su NOVE e disponibile in streaming su discovery+.

Il Contadino Cerca Moglie: i cinque protagonisti

Ecco i cinque protagonisti selezionati quest’anno:

Giulia , 29 anni di San Pietro ad Lacum, è un’allevatrice di cavalli abruzzese che trascorre le sue giornate pulendo le stalle e prendendosi cura dei suoi puledri insieme a sua madre, con la quale ha costruito una fattoria con maneggio e agriturismo.

, 29 anni di San Pietro ad Lacum, è un’allevatrice di cavalli abruzzese che trascorre le sue giornate pulendo le stalle e prendendosi cura dei suoi puledri insieme a sua madre, con la quale ha costruito una fattoria con maneggio e agriturismo. Davide , 28 anni di Buglio in Monte, è un contadino di montagna che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione di formaggi.

, 28 anni di Buglio in Monte, è un contadino di montagna che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione di formaggi. Filippo , 31 anni di Rosignano Marittimo, è un ragazzo toscano energico e risoluto che si definisce testardo ma romantico.

, 31 anni di Rosignano Marittimo, è un ragazzo toscano energico e risoluto che si definisce testardo ma romantico. Roberto , 45 anni di Quinzano D’Oglio, è conosciuto come il gigante buono. Roberto si dedica anima e corpo all’attività della sua azienda agricola, ma sente la mancanza dell’amore dopo un divorzio.

, 45 anni di Quinzano D’Oglio, è conosciuto come il gigante buono. Roberto si dedica anima e corpo all’attività della sua azienda agricola, ma sente la mancanza dell’amore dopo un divorzio. Gianluca, 28 anni di Nervesa della Battaglia, lavora con entusiasmo nei suoi preziosi vigneti a bordo dei suoi trattori.

Nei primi due episodi, ogni contadino avrà l’opportunità di conoscere i suoi corteggiatori e corteggiatrici nella propria fattoria. Dopo questi primi incontri, i protagonisti sceglieranno chi desiderano far rimanere per condividere la loro vita in campagna. Dalla terza puntata in poi, il programma seguirà parallelamente la vita nelle cinque fattorie, mettendo alla prova la tenacia e l’adattabilità dei corteggiatori mentre condividono i ritmi intensi della vita rurale. Il docu-reality sarà caratterizzato da sfide, colpi di scena, flirt e discussioni, e i cinque contadini cercheranno di trovare la persona giusta con cui condividere la loro vita e le loro passioni.