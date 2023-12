Nell’ultima puntata di ‘GialappaShow’ Tiziano Ferro (Gigi) e Madame (Valentina Barbieri) danno vita a un inedito duetto.

Nell’ultima puntata della stagione di GialappaShow non poteva mancare la presenza di Tiziano Ferro (che in realtà altri non è che Gigi). Il cantautore dimostra per l’ennesima volta di non saper prendere le note alte, anche se all’inizio sembrava quasi non avere problemi. A metterlo in difficoltà è stata tuttavia Madame (Valentina Barbieri), che di sicuro non poteva perdersi l’ultimo episodio del format.

LEGGI ANCHE: ‘GialappaShow’, Claudio Santamaria e i Neri per Caso in ‘Englishman in New York’

I due iniziano infatti a duettare sulle note di Non Amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta: un evergreen che ha fatto cantare l’intero studio, compresi i due conduttori Elena Santarelli e Mago Forest. A fermare la musica però ci pensa Madame: è la rapper – sembra – a non riuscire a raggiungere le note alte, nonostante l’autotune. Un finale amarissimo per il duetto, accompagnato come sempre anche dal sostegno e dall’arrangiamento della resident band di GialappaShow, i Neri per Caso.

C’è tuttavia una buona notizia: anche se la stagione è terminata, lunedì prossimo sarà possibile tornare in compagnia della Gialappa’s Band grazie al The best of di questa seconda stagione di GialappaShow. L’appuntamento è per lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno.