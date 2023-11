Al ‘GialappaShow’, Claudio Santamaria duetta con i Neri per Caso sulle note di ‘Englishman in New York’ di Sting.

Nella 7ª puntata di GialappaShow (in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno) Claudio Santamaria duetta sul palco con i Neri per Caso sulle note di Englishman in New York di Sting. Una versione del tutto inedita che conquista il favore anche di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, inizialmente scettici sulle doti canore dell’attore.

La presenza di Claudio Santamaria nell’ultima puntata di GialappaShow è stata sicuramente una sorpresa. L’attore è infatti apparso sul palco insieme al Mago Forest inizialmente in veste di traduttore. Con tanto di cuffie e microfono, Santamaria traduceva simultaneamente le parole del conduttore dall’italiano all’inglese. Il tutto per colpa di Rose Villain, co-conduttrice della serata che risiede negli USA. Ovviamente, l’intera gag si rivela un enorme malinteso visto che Rose Villain ha subito chiarito di essere di Milano. Quindi italianissima.

L’attore si è dunque visto – suo malgrado – portato fuori malamente dallo studio dai due bodyguard del locale il Baratro. Claudio Santamaria è poi ritornato, appunto, per la straordinaria esibizione insieme ai Neri per Caso, che ne ha messo in luce le doti canore.