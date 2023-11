Intermezzo musicale di qualità a GialappaShow: sul palco un inedito duetto.

Una bellissima esibizione quella di Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, sul palco di GialappaShow insieme ai Neri Per Caso (a proposito, ma quanto ci piacciono?): l’inedito duetto vede l’interpretazione di Bury a friend di Billie Eilish e di Call me di Blondie.

L’esibizione è molto bella ma siamo pur sempre nel regno dei Gialappi, che la commentano a modo loro: non solo, nel finale il Mago Forest non riesce a presentarli per bene e dà vita a una serie di crasi esilaranti fra i due nomi. Parentesi musicale godibilissima, come sempre.

Ditonellapiaga e Neri per Caso

Ditonellapiaga inizia la sua carriera musicale nel 2019 e pubblica Morsi, il suo primo EP, nel 2021, mentre il primo album, Camouflage, è del 2022: proprio nel 2022 conquista la popolarità partecipando insieme a Donatella Rettore al Festival di Sanremo con il brano Chimica. Il duo arriverà 16°, ma come spesso capita la canzone avrà invece enorme successo, vendendo oltre 100mila copie. Nel febbraio 2023 Ditonellapiaga torna a Sanremo, esibendosi nella quarta serata con il brano Salirò insieme ai Colla Zio.

I Neri per Caso sono uno storico gruppo musicale a cappella, che si è formato nel lontano 1991 ma che ancora oggi vanta uno zoccolo duro di fan e appassionati: partono dalla gavetta nei locali di Salerno, città di cui tutti sono originari, per poi ottenere successivamente la fama nazionale con la partecipazione a Sanremo Giovani 1994 con il brano Donne di Zucchero Fornaciari, qualificandosi per la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 1995. Vinceranno con la canzone Le ragazze, che dà anche il titolo al loro primo disco (che ottiene 6 dischi di platino).

In carriera hanno pubblicato 10 album e duettato con grandissimi nomi della musica italiana, da Mango a Lucio Dalla, Claudio Baglioni, i Pooh, Mia Martini, Mietta, Ornella Vanoni, Jovanotti e molti, molti altri.