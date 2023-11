Via alla sfida per il premierato moderno

C’è addirittura un ministro sul palco di GialappaShow: è Stefano Rapone, che veste i panni di Galeazzo Italo Mussolini, ministro alle riforme costituzionali e alla pancia del Paese. Il ministro lavora a un premierato moderno, in cui i cittadini possono scegliere direttamente il loro Presidente del Consiglio. Come? Con un semplice televoto.

Ad un tratto ci troviamo quindi nel bel mezzo di una sfida di Amici, con tanto di carte, prove di ballo e spareggio finale. A fare da conduttore, Stefano Rapone/Ministro: tra Cavallo Pazzo La Russa e il cognato del ministro, stavolta la spunta Cavallo Pazzo: bisognerà vedere però chi vincerà in semifinale fra lui e la cagnolina Kelly.

Stefano Rapone, un cavallo di razza a GialappaShow

Stefano Rapone è un talento multiforme della comicità italiana: non solo stand up comedian ma anche autore televisivo e fumettista, si è fatto conoscere su Comedy Central nel programma Natural Born Comedians. Ha già lavorato con la Gialappa’s nel 2018, partecipando come comico e autore a Mai dire Talk, su Italia1, ma ha collaborato già anche con Valerio Lundini, Michela Giraud, Alessandro Cattelan. Un cavallo di razza insomma, che sul palco di GialappaShow sta portando i suoi nuovi personaggi.

GialappaShow va in onda, in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno.