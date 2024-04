Mercoledì 17 aprile è andata in onda la seconda puntata stagionale di ‘GialappaShow’ che ha dato ampio spazio alla musica con Tony Hadley e Chiara Galiazzo.

Mercoledì 17 aprile, la prima serata di TV8 è stata dedicata al secondo appuntamento di stagione con GialappaShow, programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Ad affiancare il Mago Forest alla conduzione, questa volta, l’attrice Ilenia Pastorelli e come ospiti musicali Tony Hadley, Francesca Tandoi e Chiara Galiazzo.

Proprio il cantante britannico ed ex frontman degli Spandau Ballet, ha regalato un momento di grande emozioni, esibendosi con i Neri Per Caso sulle note di Gold e Through the Barricades. La performance canora è stata accompagnata dall’eccezionale pianista Francesca Tandoi e ha riempito di emozione tutto lo studio.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa

Tra le gag comiche, Max Giusti ha vestito i panni di Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese mentre Maccio Capatonda è tornato con i suoi trailer. E ancora: Gigi & Ross ha portato sul palco I gemelli sianesi, Toni Bonji è stato il Demotivatore e il Dottor Della Monaca. Presenti anche Ester Ascione, alias Brenda Lodigiani, e Ilary Blasi, aka Valentina Barbieri, in una personale versione di Quasi unica. Durante la puntata, la straordinaria partecipazione di Giancarlo Magalli.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson. Scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli. Va in onda in prima visione assoluta ogni mercoledì, su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

Foro di Jule Hering da Ufficio Stampa