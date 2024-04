È tornato lo show della Gialappa’s Band che nella prima puntata ha visto debuttare anche Capatonda e Giusti.

Parte con ottimi numeri la terza stagione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Alla conduzione confermato ancora una volta Mago Forest che nella prima puntata, mercoledi 10 aprile, è stato affiancato da Alessia Marcuzzi, oltre vent’anni dopo il loro debutto insieme.

Durante la serata, hanno esordito nello show Maccio Capatonda (con i suoi trailer) e Max Giusti che ha imitato Aurelio De Laurentiis e chef Alessandro Borghese. Riconfermato, invece, il resto del cast, con vecchi e nuovi personaggi. Tra loro, Ubaldo Pantani nei panni di Paolo Ruffini, Alessandro Betti in una imperdibile parodia di DOC, Valentina Barbieri che nei panni di Ilary Blasi reinterpreta la docuserie Unica.

E ancora, Marcello Cesena e Simona Garbarino con Sensualità a Corte, Edoardo Ferrario coach del pensiero positivo, il taxista Alessandro Bianchi, direttamente dal Baratro, i ragazzi Cin Cin e Andrea Ceccon. Non è mancata l’esibizione di Gigi Esposito (Gigi e Ross) che ha interpretato Mahmood esibendosi con Tuta Gold insieme a un corpo di ballo a dir poco discutibile… a risollevare il livello musicale ci hanno pensato i Neri Per Caso insieme a Nina Zilli e Sarafine, guidati dal Maestro Vittorio Cosma.

I numeri della puntata

La prima puntata dello show – su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1.009.000 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raccolto complessivamente quasi 800 mila spettatori medi con una share del 4,75% (solo TV8 ha totalizzato quasi 700 mila spettatori medi e 4,2% di share).

L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata. GialappaShow va in onda ogni mercoledì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky.

