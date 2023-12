Nell’ultima puntata della seconda stagione di ‘GialappaShow’ anche il gradito ritorno di Carcarlo Pravettoni.

L’ultima puntata della seconda stagione di GialappaShow ha segnato un gradito ritorno: quello di Carcarlo Pravettoni, interpretato da Paolo Hendel. Passato a miglior vita, Pravettoni si collega direttamente dall’aldilà. È indubbiamente morto («Inizio a puzzare – dice – ma uso l’Acqua di Carogna»), eppure la Gialappa’s Band non può che mostrarsi stupita di trovarlo in quello che sembra il Paradiso.

«Avevo chiesto – spiega Carcarlo Pravettoni – e preteso che i miei legali mi facessero il piacere di far morire un prestanome al posto mio. Ma a quanto pare non si può fare!». Fallito il tentativo di far morire qualcun altro al suo posto, Pravettoni confessa che anche nell’aldilà basta «un processino». La promozione in Paradiso è arrivata quindi dopo aver «donato un paio di scarpe a Gandhi e con una donazione mirata a due, tre giudici quassù».

La Gialappa’s Band chiede però all’imprenditore da cosa sia stata causata la sua dipartita. «Il mio tenero cuoricino di uomo sensibile non ha retto a una cocente delusione. – risponde Pravettoni – E cioè quando ho visto Giorgia, Ignazio e Matteo, i miei cari amici, sistemarsi lì al governo. Possibile che non abbiano trovato un posticino anche per me? Hanno dato un Ministero anche alla Santanché».