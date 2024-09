Dal 18 settembre la serata su TV8 è nel segno dello sport con la Uefa Champions League (e la Gialappa’s torna al primo amore).

L’appuntamento con la Uefa Champions League è su TV8, unico canale in chiaro del digitale terrestre che propone le partite della massima competizione europea per club. È la prima volta, infatti, che la rete – per tutta la fase a girone unico – trasmette, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, uno dei top match tra i più prestigiosi club stranieri.

Il pimo appuntamento è per mercoledì 18 settembre quando a scendere in campo sono Paris Saint-Germain e Girona. La serata si apre con TV8 Champions Night, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga e Stefano De Grandis, e per la prima serata di coppa, ospiti d’eccezione Gianluca Zambrotta e Aldo Serena, oltre al tifosissimo Nicola Savino.

A fine match, spazio per i commenti post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

A seguire, la palla passa alla Gialappa’s Band – con Marco Santin e Giorgio Gherarducci – protagonista di TV8 Gialappa’s Night. I comici tornano, così, al loro primo amore commentando con la proverbiale irriverenza e ironia le partite. A impreziosire la serata Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, maschera già proposta con successo al GialappaShow.