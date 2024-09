Il giorno, anzi la serata, di Amadeus è domenica 22 settembre con il debutto del conduttore alla guida di ‘Chissà chi è’ e ‘Suzuki Music Party’. Il cast.

L’Amadeus Day sul NOVE cade domenica 22 settembre, con il debutto ufficiale del conduttore sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery. E il benvenuto avviene con una doppietta serale: si parte, infatti, con il game show Chissà chi è seguito dallo spettacolo musicale Suzuki Music Party.

A partire dalle 20:30, Amadeus porta il format americano Identity sul NOVE con il titolo Chissà chi è. La formula è quella ormai nota: in ogni puntata, una coppia di concorrenti dovrà usare intuito e capacità investigative per riconoscere le identità misteriose. L’obiettivo è scoprire quale di queste è legata a un familiare nascosto, con la possibilità di vincere fino a 200.000 euro.

Foto da Ufficio Stampa

Quindi, la serata si scalda alle 21:30, quando si accenderanno le luci sul palco del Suzuki Music Party. “È un mio desiderio fare qualcosa per la musica dal momento che, oltre a Sanremo, in tv non ci sono altri spazi per la promozione di canzoni inedite”, spiega Amadeus. Prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, lo spettacolo musicale all’Allianz Cloud di Milano vedrà Amadeus alla conduzione affiancato dall’attrice romana Ilenia Pastorelli.

Grande attesa per gli ospiti e la loro proposta musicale, che sicuramente farà da colonna sonora ai prossimi mesi. Dopo un’estate a suon di hit, infatti, il cambio di stagione apre le porte a nuova musica con le prime release autunnali. Ma non mancheranno, annuncia la rete, anche i brani più amati. Da qui la proposta di Amadeus agli artisti di cantare per la prima volta i loro singoli per l’autunno.

LEGGI ANCHE: — VMAs 2024, l’esibizione sorprendente di Benson Boone

“Arriviamo da un’estate ricchissima – prosegue il conduttore – e non ero certo di riuscire ad avere così tanti cantanti”. Attenzione, però, a non ‘il piccolo Sanremo di Amadeus’. Niente gare, né classifiche, né giurie ma quindici brani per una Festa della Musica.

Il cast e i duetti in arrivo

Il cast, annunciato a rate dallo stesso Amadeus via social, comprende (secondo l’ordine di esibizione ufficializzato in conferenza stampa):

ANNA

Tananai

Lazza

Fiorella Mannoia

Emma

Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont

Baby Gang

Ornella Vanoni

Achille Lauro

Simba La Rue

Clara

La Rappresentante di Lista

Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, Fudasca

Paola e Chiara, BigMama

Benji & Fede

La serata live è in programma martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano (in onda domenica 22 settembre in prima serata sul NOVE). I biglietti sono disponibili nel circuito TicketOne.

Foto da Ufficio Stampa