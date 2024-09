Su Sky Crime in onda la scioccante docu-serie sul controverso caso USA di Gypsy Rose Blanchard: ‘Ho ucciso mia madre’.

Dal 16 settembre, ogni lunedì alle 22:55, su Sky Crime e su Now va in onda Ho ucciso mia madre. La docu-serie in sei episodi esplora il controverso caso di Gypsy Rose Blanchard che ha diviso e scioccato l’America nel 2015.

Gypsy Rose Blanchard è stata vittima di una finta sindrome di Münchhausen. In realtà, l’idea fu della madre Dee Dee Blanchard. Per anni, Gypsy è stata portata a credere di essere gravemente malata, costretta su una sedia a rotelle e sottoposta a trattamenti medici non necessari. In realtà, era Dee Dee a manipolare e falsificare le condizioni mediche della figlia. Lo scopo era quello di ottenere attenzione e benefici, creando una vita di inganno e controllo. All’età di 23 anni, Gypsy scopre la terribile verità sulle sue presunte malattie. Con l’aiuto del fidanzato conosciuto online, organizza l’omicidio della madre, cercando di liberarsi dagli anni di manipolazione e abuso.

Ho ucciso mia madre (The prison confessions of Gypsy Rose Blanchard titolo originale) offre un’esplorazione approfondita di questo caso attraverso interviste esclusive a Gypsy Rose dal carcere, dove è in attesa di essere rilasciata. La serie presenta un racconto straziante di una vita sotto il controllo oppressivo di una madre la cui brama di attenzione ha portato a un crimine inimmaginabile. Traccia l’escalation della disperata ricerca di libertà di Gypsy, che culmina nella decisione più tragica che una figlia possa prendere: uccidere la propria madre.