Brenda Lodigiani diventa Annalisa nello show comico della ‘Gialappa’s Band’: ecco l’imitazione all’iconico citofono.

Prosegue il successo di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Nel terzo appuntamento, andato in onda lunedì 30 ottobre su TV8 e in simulcast su Sky Uno, Sabrina Salerno ha affiancato Mago Forest nei panni di co-conduttrice e spalla. Ospite a sorpresa è stato Raiz, frontman degli Almamegretta e volto di don Salvatore Ricci nella serie fenomeno Mare Fuori. L’artista ha duettato con i Neri per Caso e si è reso protagonista di una divertente gag con Gigi & Ross.

Tra i momenti da ricordare, la gag, della stessa Salerno che non si è certo sottratta, regalando un’inedita esibizione con Ester Ascione, nuovo personaggio di Brenda Lodigiani. E proprio Lodigiani è stata protagonista di un’imitazione inedita: all’iconico citofono ha, infatti, interpretato in modo molto particolare la cantante Annalisa. Valentina Barbieri, invece, è tornata a indossare il pigiama di Ilary Blasi, collegandosi dal divano di casa per commentare la puntata.

Per la prima volta in studio Stefano Rapone, che ha portato direttamente sul palco di GialappaShow il suo Galeazzo Italo Mussolini. Ovviamente non sono mancati i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prende di mira programmi TV, competizioni sportive e tendenze del web. Lo show va in onda in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno, con la regia di Andrea Fantonelli.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa