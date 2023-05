Torna la Gialappa’s Band che, dal 21 maggio ogni domenica, porta la sua proverbiale ironia su TV8 e SkyUno. Ecco ‘GialappaShow’.

Un nome, una garanzia. La Gialappa’s Band torna protagonista del piccolo schermo in un nuovo contenitore tra conferme e novità. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con la conduzione affidata al Mago Forest, presentano GialappaShow, in onda dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno. Il pubblico ritroverà, dunque, il linguaggio e l’approccio che hanno segnato la comicità italiana, in una formula consolidata con innesti inediti. (E per chi se lo sta chiedendo: sì, tornerà anche il citofono vecchio stile).

“Commetteremo dei filmati alla nostra maniera, cioè male”, sorridono Santin e Gherarducci. “E molti di questi saranno arriveranno dal mondo Sky o comunque del satellite. Per cui commenteremo X Factor, Masterchef, Pechino Express e programmi di altre reti come Ex On The Beach, che abbiamo appena scoperto. È meraviglioso, al confronto il Grande Fratello sembra uno show fra intellettuali”. In ogni puntata, Mago Forest sarà affiancato da una presenza femminile a sorpresa che si aggiungerà al già nutrito cast di comici.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa

“Ritroveremo qualche vecchia conoscenza come Marcello Cesena e Ubaldo Pantani che hanno fatto tante cose con noi”, spiega la Gialappa’s. “E poi Antonio Ornano, che ha fatto qualche apparizione nel nostro ultimo programma, e Brenda Lodigiani. Ma ci saranno anche nuove conoscenze, alcune già con un curriculum alle spalle come Alessandro Betti. Da anni volevamo lavorare con lui ma non ci eravamo ancora riusciti”.

LEGGI ANCHE: — ‘League of Legends’, Pu Liu e Carlo Barone: «La community è il cuore di ciò che facciamo»

E ancora “Toni Bonji, Stefano Rapone, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Valentina Barbieri, che arriva dai social dove è già abbastanza famosa come parodista”. A completare la squadra di GialappaShow i Neri Per Caso nel ruolo di resident band con il maestro Vittorio Cosma che coinvolgeranno gli ospiti regalando momenti musicali inediti.

A proposito dello sbarco su Sky dopo l’ipotesi del ritorno a Mediaset, Marco Santin e Giorgio Gherarducci chiariscono: “L’anno scorso ci sono state fatte varie proposte. E lo stesso Piersilvio Berlusconi ha detto varie volte in conferenza stampa che avrebbe voluto rifare Mai dire. In realtà noi abbiamo scelto, anziché rifare una festa al passato, di tentare di fare una cosa nuova perché ci stimolava di più. Sky ce l’ha proposta e abbiamo seguito questa strada. L’intento è di divertirci noi e speriamo anche il pubblico”.

Foto da Ufficio Stampa

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson. Scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.

Foto da Ufficio Stampa