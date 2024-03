Ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Virginia Raffaele è stata raggiunta da Ornella Vanoni per un divertente scambio di battute. Il video.

Domenica 17 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Tra gli ospiti che hanno chiacchierato con il conduttore, anche la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani Un mondo a parte, nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia.

Foto da Ufficio Stampa

E a fine intervista l’attrice e comica è stata raggiunta da Ornella Vanoni per un divertente scambio di battute che strizza l’occhio anche agi ultimi rumors in rete. Vanoni, rivolgendosi alla Raffaele, ha infatti dichiarato: “t’avevo anche trovato un ragazzo mica male… Sono preoccupata per te”. “Ma perché mi devi piazzare? – rilancia subito Virginia – Devi sapere che la preoccupazione di Ornella è che io mi fidanzi, che incontri qualcuno. [E me lo dice] ogni volta…”.

LEGGI ANCHE : — Pechino Express, Damiano Carrara e il fratello Massimiliano sono I Pasticcieri: l’intervista

“Beh, ma ti pare normale? – riprende la parola la cantante, che aggiunge – era uno bello e simpaticissimo, 50/55 anni, in procinto di essere innamorato pazzo. Voleva mandarle dei fiori… ma lei fa ‘non va bene, è troppo vecchio!’”. “Ma quando è successo?”, interviene Virginia Raffaele, “mi ricordo solo che una volta mi hai detto che c’era uno…”.

Contenuti in streaming su discovery+