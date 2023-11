Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, Vincenzo Mollica riceve il saluto di Fiorello in versione AI che dalla Rai sbarca sul NOVE.

Tra gli ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 5 novembre sul NOVE, e in streaming su discovery+, Vincenzo Mollica, storico narratore dello spettacolo italiano, che nella in oltre 40 anni di carriera giornalistica ha raccontato la televisione, il cinema, la musica internazionali dagli schermi del TG1.

A breve, il giornalista sarà a teatro con il monologo L’arte di non vedere (11 gennaio 2024 all’Auditorium Parco della Musica a Roma e 15 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano). Sul palco, svelerà aneddoti e dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di incontrare.

Per festeggiare questi appuntamenti, ecco il saluto di Fiorello che, grazie all’Intelligenza Artificiale, si sdoppia. Ne nasce, così, un secondo Rosario che può comparire sul NOVE “a tutela di eventuale azioni legali” di mamma Rai. E la gag è servita.

Ne L’arte di non vedere, Vincenzo Mollica ripercorrerà l’infanzia in Calabria, quando gli diagnosticarono una cecità che lo attanaglierà in vecchiaia. Fino ai primi anni di lavoro in cui, ironia della sorte, incontrò artisti non vedenti come Stevie Wonder e lo scrittore Borges. Per arrivare ai suoi ultimi discorsi con un Andrea Camilleri oramai non vedente.

Ci sarà spazio per i suoi incontri con le star Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Pedro Almodovar, Robert De Niro. Per gli aneddoti della Mostra del Cinema di Venezia con Gina Lollobrigida, Franco Battiato, Paolo Conte, Roberto Benigni, Adriano Celentano, Fiorello. Così come per le lunghe chiacchierate con Alda Merini e Lucio Dalla, oltre che per i tanti Sanremo durante i quali, dal suo balconcino, ha incoraggiato cantanti e conduttori pronti ad affrontare l’Ariston.

