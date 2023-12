A pochi giorni dall’uscita nelle sale del loro nuovo film ‘Santocielo’, Ficarra e Picone sono stati ospiti a ‘Che Tempo Che Fa’. E non sono mancate le risate.

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, nella serata di domenica 3 dicembre sul NOVE, anche il duo comico Ficarra e Picone. La coppia artistica quest’anno festeggia i suoi primi trent’anni di carriera e dal 14 dicembre è sul grande schermo con il nuovo film Santocielo. Nel salotto di Fabio Fazio i protagonisti della pellicola diretta da Francesco Amato insieme a Giovanni Stortidel trio Aldo, Giovanni e Giacomo, hanno raccontato qualche dettaglio in più sul progetto, con l’ironia che li contraddistingue.

Girato tra Roma e la Sicilia (Catania e Montalbano Elicona), Santocielo è prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film. “Questo, tra l’altro, è un film per tutti, anche per Vannacci… Lo possono capire veramente tutti. Come a dire che c’è speranza per tutti”, hanno detto.

Quindi, incalzato da Fazio a proposito del desiderio di Salvo (Ficarra) di diventare sindaco di Palermo, Picone ha dichiarato: “Io lo voterei, mi ha già detto che io farei il Vicesindaco. Lo voterei perché anche se non sembra, Salvo è una brava persona. L’apparenza inganna, in realtà è una brava persona ”.

