A ‘Che Tempo Che Fa’, domenica 10 dicembre, Claudio Baglioni ha accompagnato al pianoforte Simona Ventura realizzando il sogno della conduttrice di duettare con lui.

Passerotto non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. È sui versi indimenticabili di Sabato pomeriggio che si realizza il sogno che Simona Ventura ha coltivato una vita, ovvero duettare con Claudio Baglioni. A rendere possibile l’inedita performance è stato il salotto di Fabio Fazio che, domenica 10 dicembre, ha ospitato proprio il cantautore romano. Tra aneddoti e anticipazioni circa il nuovo tour aTUTTOCUORE indoor al via a gennaio 2024, Baglioni ha accompagnato al pianoforte la Ventura. Pubblico d’eccezione, accanto ai protagonisti, Mara Maionchi e lo stesso Fazio che non hanno trattenuto i sorrisi di fronte alle stecche della conduttrice.

Screen video da Ufficio Stampa

Ma la chiacchierata dell’artista a Che Tempo Che Fa è stata anche l’occasione per ripercorrere lo straordinario percorso artistico di Baglioni. Cinquantacinque anni di carriera e oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, raccontato per la prima volta e in prima persona nel libro Altrove e qui, uscito a novembre, con le fotografie di Alessandro Dobici. Tanti gli aneddoti che l’artista ha regalato al pubblico sul NOVE, a partire dai ricordi in merito al periodo dei primi provini.

LEGGI ANCHE: — Claudio Baglioni a ‘Che Tempo Che Fa’ e quel provino andato male…

“A un certo punto mi sono alzato e non si è girato nessuno”, ha raccontato Baglioni. “Presi l’ultimo tram che tornava nella pensione dove mi aspettava mia madre e durante il percorso cercavo un modo per dirlo a mia madre. La sconfitta vera non era il fatto che mi avessero ignorato, e anche un po’ umiliato, ma era doverlo raccontare a mia madre. Allora, in un modo un po’ velleitario, a un finestrino aperto giurai al mondo, minacciandolo, dicendo: ‘ve la farò vedere perché io diventerò qualcuno’!”.

Contenuti in streaming su discovery+