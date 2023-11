A ‘Che Tempo Che Fa’, Christian De Sica e il figlio Brando raccontano alcuni aneddoti: dall’incontro con Charlie Chaplin alla laurea con Clint Eastwood.

Sono stati tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel salotto domenicale in onda sul NOVE e in streaming su discovery+ domenica 26 novembre. Dal mondo del cinema, per esempio, Che Tempo Che Fa ha accolto Monica Bellucci con Miriam Leone, Gabriele Salvatores e Christian De Sica insieme al figlio Brando. Da una parte, infatti, de Sica senior arriva nelle sale il 30 novembre con I limoni d’inverno, diretto da Caterina Carone, mentre Brando debutta alla regia con Mimì – Il principe delle tenebre. L’incontro ha ovviamente regalato diversi aneddoti, come l’incontro curioso nientemeno che con Charlie Chaplin.

“Io ho conosciuto da Charlie Chaplin a Jerry Calà, ho fatto giro della morte!”, commenta Christian. “Chaplin l’ho conosciuto che ero piccolissimo, all’hotel Flora in via Veneto. Avevo un appuntamento con mio padre e stavo con mamma nella hall con questo vecchio signore. Papà era in ritardo, io non parlavo una parola di inglese e allora lui, per far passare, il tempo a questo bambino con la sua bombetta di Charlot. Si era attaccato così al muro e la bombetta faceva su e giù su. Quando arrivò papà gli ho detto ‘papà, c’è sta un vecchio scemo che fa…’. ‘Ma che sei matto? Questo è Charlot!’”.

Brando, invece, racconta della laurea conseguita a Los Angeles e consegnatagli direttamente da Clint Eastwood. “David Linch invece era un mio professore”, aggiunge. E a proposito di Eastwood e della laurea, il giovane De Sica racconta anche: “l’ho abbracciato e gli ho detto grazie, Clint. Beh, è un mito assoluto, come regista e come attore. Lo amo moltissimo soprattutto come regista e lui mi ha raccontato di nonno: andava a riprenderlo al casinò quando giravano Le streghe e nonno non aveva i soldi per tornare sul set. Quindi, all’alba, andava lui a prenderlo”.

