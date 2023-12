In occasione delle feste, arriva in prima serata il 20 e 27 dicembre ‘Cash Or Trash Xmas Edition’: ecco che cosa ci hanno raccontato i mercanti più popolari della tv.

Il periodo delle feste contagia anche lo studio di Cash Or Trash che indossa l’abito più elegante e sbarca in prima serata sul Nove con due appuntamenti natalizi. Il programma cult propone, infatti, due puntate inedite a tema festivo in onda mercoledì 20 e 27 dicembre alle 21.25. La squadra di mercanti più famosa del piccolo schermo sarà, quindi, alle prese con una serie di oggetti presentati per l’occasione da alcuni volti noti – Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria.

Come sempre, alla guida del format, Paolo Conticini in uno studio completamente addobbato per l’occasione. L’autorevole esperto Alessandro Rosa valuterà l’oggetto all’insaputa dei mercanti che si daranno battaglia Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis per aggiudicarsi i pezzi migliori. “Vedrete tanti oggetti decorativi ed emozioni, sorprese. Per cui scarterete puntate emozionanti”, ci anticipano Del Bufalo e D’Onghia.

Foto da Ufficio Stampa

“A differenza delle puntate tradizionali – aggiungono – ci saranno meno oggetti antichi o curiosi da quel punto ma più legati alla Magia del Natale. Ci uniamo anche noi alla decorazione entrando nelle case degli italiani”. “Non possiamo spoilerare troppo – interviene Ada – ma questo Natale sarà divertentissimo con un’atmosfera pazzesca, tante sorprese e ospiti meravigliosi. Natale è un momento abbastanza impegnativo emotivamente e anche in queste due puntate ne vedrete delle belle… e le lacrime forse non mancano. Ma noi siamo sempre agguerriti in asta!”, conferma anche De Santis.

LEGGI ANCHE: — ‘Cash Or Trash Xmas Edition’, Paolo Conticini: «Divertimento e qualche lacrimuccia»

Il consiglio dei mercanti per i regali di Natale

Agli esperti di Cash Or Trash non abbiamo potuto tralasciare di chiedere un consiglio per chi è alle prese con la corsa all’ultimo regalo. “Evitate l’abbigliamento – ci dice Giano Del Bufalo – in fondo ognuno di noi, secondo me, odia ricevere abbigliamento a meno che non siano cose eccezionali. In generale, poi, l’abbigliamento è sempre scomodo perché si rischiano anche le misure”. Per Stefano D’Onghia, invece, è assolutamente out “il superfluo. A me non piacciono quei regali di sovrapproduzione, tutti luccicanti e in plastica. Tutti ne abbiamo a casa. Quindi, no consumismo ma cerchiamo di comprare cose che hanno già avuto una storia e diamo loro una seconda vita”.

Foto da Ufficio Stampa

D’accordo con il collega, Ada Egidio aggiunge che “il regalo riciclato, ovvero fatto nel riuso, è importante perché è green. È bellissimo dare una seconda vita a un oggetto che magari viene apprezzato di più dal nuovo possessore che dal precedente. Non è per forza il riciclo di un regalo brutto, è proprio dare una seconda vita a un oggetto che se la merita. Un regalo è un pezzetto di te ad un’altra persona, quindi meglio sceglierlo in base a quello che vi piace”.

“Secondo me il regalo è un gesto d’amore quindi se non trovate il regalo giusto, non fatelo a tutti costi a Natale”, chiosa Giovanni De Santis. “Fatelo in qualunque periodo dell’anno ma che sia l’oggetto giusto per quella persona”.

Dopo gli speciali Xmas Edition, dall’8 gennaio sul Nove i nuovi episodi inediti in prima tv assoluta dal lunedì al venerdì alle 20:30 inizialmente con episodi ancora a tema festivo poi con le nuove puntate della versione ‘classica’. Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con cinque episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda tv.

Foto da Ufficio Stampa