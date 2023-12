Paolo Conticini conduce i due appuntamenti speciali di ‘Cash Or Trash’ che per Natale arriva in prima serata sul Nove. La nostra intervista.

Il programma cult Cash Or Trash si veste a festa in occasione del Natale e sbarca in prima serata sul Nove con due appuntamenti speciali. In onda mercoledì 20 e 27 dicembre alle 21.25, la Xmas Edition della seguitissima casa d’aste televisiva conferma la squadra guidata da Paolo Conticini in uno studio completamente addobbato per l’occasione. E nei panni dei venditori anche alcuni volti noti – Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria – che presenteranno alcuni oggetti dalle loro collezioni personali”.

“Il pubblico vedrà la trasmissione fighissima che è abituata a vedere ma ci siamo adeguatamente vestiti a festa”, ci racconta il conduttore. “Lo studio è addobbato con tante luci, ci saranno delle coriste bravissime e una pianista. In più avremo degli amici vip che vengono a divertirsi con noi portando dei loro oggetti a cui tengono tanto. Speriamo che il pubblico si divertirà a casa, noi ci siamo divertiti tanto”.

Foto da Ufficio Stampa

E a proposito dello spirito del Natale che aleggia a Cash Or Trash Xmas Edition, Paolo Conticini conferma una certa magia nell’aria. “Il capo progetto Cristiano Rinaldi e tutto il suo team di autori sono bravissimi a mettere ogni tanto una pillola di lacrimuccia. Sono bravi a selezionare le storie divertenti ma, ogni tanto, appunto mettono un tocco di sentimento che non guasta. Ai venditori, per esempio, sono state fatte delle sorprese durante le aste che in studio sono funzionate tantissimo. Ci sono arrivate al cuore e sono spuntate le lacrimucce, quindi sicuramente anche a casa faranno breccia”.

LEGGI ANCHE: — I Me Contro Te tornano a palazzo nella seconda stagione de ‘La Famiglia Reale’

Il Natale di Paolo Conticini: è corsa al regalo

Ma come vive il conduttore i giorni che precedono le feste? “Ho ancora tantissimi regali da fare”, ci confessa. “Mi riduco sempre all’ultimo e gli ultimi tre giorni diventano uno stress per me che amo il Natale, le luci, addobbare casa e fare l’albero. Però, ecco, alla fine diventa una corsa. Quindi, sì, devo correre ancora!”. Per fortuna, da Cash Or Trash ha imparato una lezione: “ho capito che non ci si deve fidare mai dei venditori e di quello che ti raccontano”, sorride. “Il mio consiglio, quindi, è analizzare bene l’oggetto”.

Foto da Ufficio Stampa

“Quando proprio non ci riesco, telefono ad Alessandro Rosa: gli spedisco fotografie e mi faccio dire se ne vale la pena comprare un certo oggetto e se lo sto pagando il giusto”, confessa ancora Paolo Continicini. “Ecco, Cash Or Trash è una bellissima febbre, una bellissima nevrosi. Un augurio per questo Natale? Direi di un augurio di serenità, che ormai manca da troppo tempo. Sembra banale dire le stesse cose ma fondamentalmente quando c’è la serenità c’è tutto”.

E dopo gli speciali Xmas Edition, dall’8 gennaio sul Nove i nuovi episodi inediti in prima tv assoluta dal lunedì al venerdì alle 20:30. Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con cinque episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda tv.

Foto da Ufficio Stampa