Nella puntata de ‘Le Iene’ di martedì 27 febbraio, Bugo ha pronunciato un monologo senza filtri in cui ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo Sanremo 2020.

A pochi giorni dal nuovo singolo – atteso per venerdì 1° marzo –, Bugo si è raccontato a Le Iene con un monologo senza filtri. Nella puntata di martedì 27 febbraio, infatti, il cantautore ha pronunciato un monologo raccontando con schiettezza come è cambiata la sua vita dopo l’episodio di Sanremo 2020 che l’ha visto suo malgrado protagonista.

«Negli ultimi anni ho letto alcuni commenti sui social: “Ma chi è sto Bugo?” “Da dove arriva?” “Che ca**o vuole Bugo?!”. – esordisce – Non mi sono offeso per questo nonostante avessi da anni una mia dignità artistica. Prima del Sanremo 2020 forse il pubblico più televisivo non sapeva bene chi fossi. E allora? È così importante? Quanti ragazzi che ancora non conoscete arrivano a Sanremo?”

Foto di Mehmet Gurkan da Ufficio Stampa

“La mia carriera è iniziata nel 2000. Ho pubblicato 10 album e 20 anni dopo i miei inizi sono arrivato su quel palco bello carico, bello positivo. Però non è andata come volevo: una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale, sono stato insultato davanti a milioni di persone, e la violenza generata da quell’evento è stata insopportabile. Una cosa tremenda, che ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia”.

“E ancora: Sì, perché io sono padre di due figli, sono anche figlio, e, a volte, sono anche una gran testa di ca**o, Nel senso che non sono perfetto. Ma mi piace affrontare le cose positivamente, e in questi anni ho cercato di reagire nel modo più empatico possibile, nonostante quasi nessuno mi abbia chiesto: “Bugo, ma tu, come stai?”.

LEGGI ANCHE: — Bugo, esce il nuovo singolo: «La mia reazione a questi ultimi anni»

Immagino sia capitato anche a voi di vivere momenti tremendi, quando sembra che tutto ti metta la testa sotto la sabbia. È in quei momenti che devi trovare la tua forza dentro di te, la tua dignità. Quelle che dico sono cose semplici, banali, ma è questo il succo della vita. Perché se riuscirete a farlo, nessuno vi scalfirà più. Soffrirete ancora, ma sarete un po’ più forti. E sarete capaci di ricordarvi che, nonostante tutto, la vita è una gran figata».

Foto da Ufficio Stampa