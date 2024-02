Esce venerdì 1 marzo ‘Per fortuna che ci sono io’, il nuovo singolo di Bugo che anticipa l’album di inediti in uscita il 15 marzo.

Sono un padre sono un figlio parlo sempre di calcio, gioco in difesa ma corro in attacco. Fammi un’altra domanda, ero andato in vacanza. Così canta Bugo nel nuovo singolo Per fortuna che ci sono io – dall’1 marzo –, brano che anticipa l’omonimo album di inediti dal 15 marzo per 7 srl/ADA Music (in pre-order qui).

Foto di Mehmet Gurkan da Ufficio Stampa

Per fortuna che ci sono io suona come un manifesto, un grido di libertà e il testo, supportato dai riff di chitarra, è un autoritratto. Bugo fa sapere al mondo chi è veramente e come sempre lo fa nel suo stile, senza filtri e senza compromessi.

LEGGI ANCHE: — Estate live per Alex Britti in attesa del gran finale

«Il brano è la mia reazione a questi ultimi anni. È la prima canzone nata per questo nuovo album: un inno alla vita, un tributo alla forza dell’animo umano. – dichiara l’artista – E continuerò a cantare, a lottare, a vivere ogni istante con tutta l’intensità di cui sono capace. Perché per fortuna che ci sono io, e non smetterò mai di essere me stesso».

Di recente è nato Bugo Podcast, podcast online su Spotify che racconta la sua carriera e non solo. Oltre alla musica, infatti, Bugo continua a coltivare la sua passione per lo sport, in particolare il calcio, sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti sia dentro che fuori dal campo.

Foto di Mehmet Gurkan da Ufficio Stampa Parole & Dintorni