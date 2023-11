Erano partite bene, ma poi in un attimo i toni si sono accesi!

Un’esilarante fuorionda fra Martina Colombari e Brenda Lodigiani nel dietro le quinte di GialappaShow: in un periodo in cui i fuori onda piccanti non mancano, questo sketch poteva avere tutte le carte in regola per essere reale!

Brenda Lodigiani parte con il fare i complimenti alla Colombari per la sua perfetta forma fisica, ma dopo qualche battuta iniziano i problemi: la Lodigiani mette in dubbio l’età dichiarata da Martina, poi le chiede un autografo per farlo esaminare ad un grafologo e spiegarsi il motivo della sua assenza dalle scene per anni…

Lo scambio va avanti fra battute taglienti e paragoni impietosi e finisce con la Colombari che rientra in studio arrabbiatissima e la Lodigiani che chiede l’intervento di un podologo (?), il tutto con la regia dei soliti, implacabili Gialappi…

GialappaShow va in onda in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno:

Martina Colombari, la grinta che non ti aspetti!

Martina Colombari ha dimostrato tutto il suo carattere grintoso all’ultima edizione di Pechino Express, alla quale ha partecipato insieme al figlio Achille: un’ottima forma fisica e tanta determinazione hanno fatto il resto, anche se alla fine i due non hanno vinto il programma (dove hanno trionfato invece Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli italo-americani). Come ha detto scherzando nello sketch con la Lodigiani, Martina ha effettivamente scoperto il teatro recentemente, con lo spettacolo Montagne russe che ha portato in giro per l’Italia insieme al coprotagonista, Corrado Tedeschi.