Thomas Basilico e Valentina Barbieri sono Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: la resa dei conti si consuma al falò di ‘Tentescion Ailand’.

Quella di lunedì 13 novembre in prima serata su TV8 (e in simulcast su Sky Uno) è stata una puntata di GialappaShow particolarmente scoppiettante. Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci ha, infatti, regalato nuove gag e imitazioni inedite che hanno calamitato ancora una volta l’attenzione del pubblico televisivo. Alla guida dello show, come sempre, il Mago Forest affiancato dall’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina Rocío Muñoz Morales. Ma cosa è successo?

Grande (doppia) performance per Valentina Barbieri, che dopo essersi calata nei panni di Ilary Blasi, ha interpretato per la prima volta la cantante Madame (qui il video). Non solo: l’imitatrice ha anche dato volto alla premiere Giorgia Meloni protagonista di un falò di confronto a Tentescion Ailand con l’ex compagno Andrea Giambruno (Thomas Basilico). Sotto lo sguardo di Filippo Bisciglia, alias Ubaldo Pantani, sono andati in scena i tentativi vani di riconquistare la Presidente del Consiglio.

GialappaShow ha regalato, poi, il duetto tra i Neri per Caso e il duo Colapesce e Dimartino, che si sono prestati anche a una divertente gag con i loro imitatori Gigi & Ross. Ha chiuso la puntata Alessandro Betti, chiamato a ritirare il prestigioso premio “Alluce di Donatello” nell’edizione Kids dedicata ai bambini prodigio. E non sono mancati, ovviamente, i filmati commentati dalla Gialappa’s, che hanno preso di di mira programmi TV, competizioni sportive e web.

Il prossimo appuntamento va in onda, in prima visione, eccezionalmente di martedì, 21 novembre, sempre alle 21.30 su TV8 e Sky Uno.

