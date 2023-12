Arriva per la prima volta in chiaro su TV8 nel giorno di Natale ‘Beata Te’, commedia Sky Original sulla maternità e la libera scelta.

A Natale, la commedia Sky Original Beata Te – produzione Cinamaundici e Vision Distribution per Sky – sarà trasmessa per la prima volta in chiaro su TV8 alle ore 21. Diretto da Paola Randi (La Befana vien di notte – Le origini), il film affronta con toni leggeri ma significativi il delicato tema della maternità e della libera scelta.

Protagonista della storia è Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule) affiancata da Fabio Balsamo ainterpretare l’Arcangelo Gabriele. La trama segue le vicende di Marta, una regista di teatro single e soddisfatta della sua vita, che si avvicina al debutto del suo Amleto. Tuttavia, al suo 40° compleanno, riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele che le annuncia la nascita di un figlio.

Incerta sulla volontà di avere un figlio “in dono”, Marta chiede del tempo per riflettere costringendo Gabriele a fermarsi sulla Terra più del previsto. Si trasferisce, dunque, a casa di Marta per due settimane, durante le quali la donna cerca di capire cosa desidera veramente per sé stessa e per essere felice.

Il cast di Beata Te include anche Elisa Di Eusanio, Valentina Correani, Corrado Fortuna, Alessandro Riceci, con la partecipazione di Herbert Ballerina, Paola Tiziana Cruciani e Gianni Ferreri. La sceneggiatura è di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, basata sull’opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni.

Foto da Ufficio Stampa