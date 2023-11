Quattro coppie in crisi si scambiano i partner per una settimana nel nuovo programma Banijay Italia.

Su Real Time siamo abituati a vedere estranei che si sposano, ma è in arrivo una novità che ha sempre a che vedere con il matrimonio: da mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Real Time andrà in onda un nuovo esperimento sociale, Amore alla prova – La crisi del settimo anno, condotto da Giulia De Lellis e dallo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Lo show – composto da 4 puntate – coinvolge 4 coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d’amore senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza. Le nuove coppie avranno così modo di affrontare la vita con un compagno diverso, con caratteristiche che mancano al partner attuale, in modo da vedere il rapporto di coppia sotto un altro punto di vista e porsi domande quali: il/la mio/mia partner era la mia anima gemella, lo è ancora? Voglio scegliere un’altra strada e vivere con un partner, più simile a quello con cui sto vivendo questo esperimento?

Amore alla prova: Giulia De Lellis affiancata dallo psicologo Radavelli

Giulia De Lellis li seguirà passo dopo passo raccontando le loro vicissitudini. Il dottor Radavelli e i partecipanti sceglieranno le attività da compiere e, durante tutta la durata dell’esperimento, le coppie di coniugi ‘reali’ non potranno sentirsi né confrontarsi. Solamente alla fine di queste settimane di convivenza forzata, le coppie si troveranno di fronte alla scelta finale: continuare la propria storia oppure separarsi definitivamente alla ricerca di una rinnovata felicità?

Amore alla Prova – La crisi del settimo anno (4 episodi da 60′) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming dall’8 novembre su discovery+.