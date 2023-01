Alessia Marcuzzi su Rai2 con ‘Boomerissima’: «In Rai mi sento in famiglia»

Al via in prima serata su Rai 2 il nuovo show che mette a confronto boomers e millennials, alla conduzione Alessia Marcuzzi. Le parole della conduttrice.

È tutto partito da un disegno, un’idea abbozzata su un foglio di carta nata nel periodo del lockdown. Così Alessia Marcuzzi svela la genesi di Boomerissima, il nuovo show al via in prima serata su Rai 2 da martedì 10 gennaio. Cuore del format – prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia – è il confronto generazionale che anima la sfida tra vip boomers e celebrities millennial. E per il suo ritorno in tv, Marcuzzi si mette in gioco non solo come conduttrice ma anche come ballerina, performer e showgirl.

“Durante il periodo del lockdown mi sentivo regolarmente con alcuni autori via Zoom e da quelle chiacchiere è venuto fuori il primo disegno”, spiega Alessia. “Pensavo all’unione di due ambienti come a rappresentare quel palcoscenico che tanti sognano nella loro cameretta. Il disegno rappresenta questo avere un palco vicino alla mia casa dove ospitare artisti e ricordare gli anni Ottanta / Novanta. Il direttore Stefano Coletta è rimasto subito incuriosito e ha voluto saperne di più sul meccanismo”.

E dal primo incontro ne sono seguiti altri che hanno portato al mix tra varietà e game-show che è Boomerissima. “Ringrazio a uno a uno la squadra di autori con cui questo programma ha preso una forma”, prosegue Marcuzzi che di puntata in puntata porterà il pubblico “dalla cameretta al palcoscenico attraverso una porta che fa entrare in un mondo magico”.

Se il clima è di festa, non manca lo spirito agonistico dei concorrenti né un certo racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv e del costume degli Anni ’80, ’90 e 2000. In ogni puntata, due squadre di vip appartenenti alle rispettive generazioni si sfidano in una serie di round per dimostrare che i propri anni sono i più emozionanti e quindi meritevoli della vittoria.

Alessia Marcuzzi e il ritorno in Rai

Assente dal piccolo schermo da qualche anno, Alessia Marcuzzi fa così rientro in tv. “In Rai ho trovato una grande accoglienza da parte di tutti e veramente tanto amore, tanta protezione. Mi sono sentita e mi sento in famiglia. Questo è un programma molto ricco di performance e di giochi e lo scontro viene sentito davvero tanto… anzi pensavamo sarebbe stato più scanzonato! Lo vedrete, è davvero molto emozionante”.

“Il mio lato boomer? Sono un disastro sui social!” confessa la conduttrice. “Tutto ciò che è tecnologico davanti a me si interrompe, devo avere un’energia particolare… Invece sono mi sento millennial, forse, per certi aspetti di apertura mentale dei ragazzi da adesso. Come loro non ho preconcetti o tabu e questo mi avvicina molto ai giovani. E mi sento vicina a loro, per esempio, nel non farsi troppe paranoie mentali. In questo, anzi, mi piacerebbe essere sempre più simile a loro”.

Definita da Mara Venier sua erede della domenica, Alessia commenta così: “Di regina della domenica ce n’è una sola ed è lei. Mara è mia amica, le voglio bene e la ringrazio di aver detto questa cosa così bella su di me”.

Tuttavia, da buona boomer, non manca una certa nostalgia. “Amo la musica di quegli anni anche perché molte di quelle canzoni le ho presentate in tv, così come ricordo alcune serie tv iconiche. Allora si viveva a pane e televisione, non c’erano telefonini e tablet. Quella leggerezza un po’ mi manca e mi fa piacere vedere che si torna a quegli anni nei suoni e anche nelle produzioni seriali”.

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali. Chi si aggiudicherà la sfida?

