Con James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Green, ‘Sexy Beast – La Serie’ debutterà in tutto il mondo il 25 gennaio.

Sono finalmente disponibili il trailer ufficiale e la key art della serie drammatica originale britannica Sexy Beast – La Serie. Interpretata da James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Greene, la serie debutterà il 25 gennaio su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutti i territori internazionali in cui il servizio di streaming è disponibile. Il nuovo trailer della serie prequel offre un primo sguardo alle origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si trovano coinvolti nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni ’90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo.

James McArdle è Gal Dove, mentre Emun Elliott è Don Logan. I due sono migliori amici e ladruncoli di provincia che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta. Sarah Greene è Deedee Harrison, un’affascinante star del cinema per adulti. Le sue ambizioni e la sua storia d’amore con Gal la mettono costantemente in pericolo. Stephen Moyer è Teddy Bass, nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale. Infine, Tamsin Greig è Cecilia, la sorella maggiore di Don, patologicamente dispotica e temibile.

Sexy Beast – La Serie, cast e produttori

Il cast aggiuntivo comprende Eliza Bennett, Clea Martin, Nicholas Nunn, Peter Ferdinando, John Dagleish, Robbie Gee, Paul Kaye, Lex Shrapnel, Cally Lawrence, David Kennedy, Julian Rhind-Tutt, Ralph Brown, Nitin Ganatra e Alice Bailey Johnson .

Sexy Beast – La Serie è stata girata a Liverpool. È prodotta da AC Chapter One e Anonymous Content in associazione con PTIS, la divisione internazionale di Paramount Global. Michael Caleo, Nicole Clemens, Antony Smith, Michael Scheel, JC Acosta, Alastair Galbraith e David Caffrey sono i produttori esecutivi, insieme a David Scinto e Louis Mellis, gli sceneggiatori del film originale. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.