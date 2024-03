Kira Kosarin e Jack Griffo tornano a vestire i panni dei Thunderman in ‘I Thunderman Il Ritorno’: la nostra intervista.

I Thunderman sono tornati. Dopo la fine della serie tv nel 2018, arriva infatti finalmente il film I Thunderman Il Ritorno, disponibile su Paramount+ e su Nickelodeon. Nel film compaiono tutti gli attori del cast originale: Kira Kosarin (Phoebe), Jack Griffo (Max), Addison Riecke (Nora), Diego Velazquez (Billy), Maya Le Clark (Chloe), Chris Tallman (Hank) e Rosa Blasi (Barb).



In questo nuovo capitolo la famiglia dai superpoteri inizia una nuova era. Dopo tre anni di lotta al crimine nella loro nuova città di Metroburg, i Thunderman vengono improvvisamente privati ​​del loro incarico e rimandati a Hiddenville. Hank e Barb attendono con ansia il loro ritorno a casa, Chloe crea nuovi gruppi di amici, Billy e Nora si godono una vita scolastica normale mentre Max e Phoebe sono determinati a riconquistare il loro status di supereroi.

«Credo ci sia voluto un minuto per credere effettivamente che stesse accadendo e che non fosse solo un sogno. – ci dice Kira Kosarin – Era tutto surreale e molto emozionante. Ma appena ci siamo abituati, sembrava che non fosse passato neanche un minuto e ci siamo divertiti». «È accaduto tutto velocemente ed eravamo felicissimi di aver ricevuto la chiamata in cui ci dicevano che si ricominciava. – aggiunge Jack Riffo – Ci siamo riuniti sul set ed era la prima volta in sei anni che succedeva. Eravamo tutti nella stessa stanza, ci guardavamo in giro e abbiamo capito che stava succedendo veramente. È stato un giorno felice, così come il mese di riprese e l’anno di post produzione. E ora il film arriva ovunque e saremo ripagati di questi sforzi. Non vediamo l’ora».

Il ritorno dei Thunderman: nuove avventure per Phoebe e Max?

Anche Kira Kosarin e Jack Griffo, proprio come i rispettivi personaggi, si sono dunque ritrovati sul set dopo sei anni di stop. «Il mio personaggio è un po’ cambiato. – commenta Jack – È ossessionato dall’idea di diventare famoso, di essere un grande supereroe e si è dimenticato perché ha deciso di diventare un supereroe in prima battuta. Credo sia universale, perché tutti finiamo per essere rapiti dal glam delle cose. Devi sempre ricordarti i tuoi obiettivi e credo sia l’arco di Max in questo film». Kira si dice invece contenta di essersi ritrovata nelle battute «tipiche di Phoebe» e di aver amato «le scene tra i due gemelli».

«Siamo bravi a leggerci nel pensiero e a essere in sintonia. – dice l’attrice – È stato bello tornare a girare quelle scene insieme. È come se fossimo fratello e sorella, anche se per un po’ ognuno è andato per la sua strada per crescere e diventare adulti. È stato bello ritrovarsi da grandi e riprendere subito a fare ciò che facevamo da piccoli». «Per molto tempo – aggiunge Jack Griffo – ho pensato di aver amato tantissimo questa esperienza ma di vederla nel passato ormai, di aver chiuso quel capitolo. Così è, devi prendere il lato positivo e andare avanti. E ora siamo qui, sei anni dopo, con lo show che è andato benissimo. È arrivato a tantissime generazioni, soprattutto per lo streaming e il periodo della pandemia lo hanno visto tutti online e credo che questo ci abbia permesso di tornare. È fantastico».

Social: gioia e delizia

Chiediamo ai due attori quale sia il loro rapporto con i social, considerando l’ossessione in questo film di Max. «Credo sia difficile trovare un equilibrio tra vivere la vita vera e divertirsi con i social media. – dice Kira – Per me, uno degli aspetti migliori dei social è il fatto che mi permettano di connettermi direttamente con i fan. All’inizio dello show, non avevamo questa possibilità. Ma ora il mondo è completamente diverso. È stato bellissimo poter leggere le opinioni dei fan mentre preparavamo il film, per assicurarci che a loro piacesse. Ma una volta ogni tanto devi posare il telefono e stare insieme alle persone che ti sono vicine».

E, a proposito di fan, Kira Kosarin e Jack Griffo sottolineano quanto ogni volta restino sorpresi dalla passione dei fan italiani tra incontri e regali. «Speriamo vi piaccia la nuova era dei Thunderman», chiosa Jack Griffo rivolto a tutti gli appassionati in Italia.