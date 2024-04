Novità per i più piccoli: il reboot di ‘Dora L’Esploratrice’ disponibile su Paramount+ e su NickJr. I dettagli.

Arriva su Paramount+ e su NickJr il reboot della serie prescoltare Dora L’Esploratrice. Il titolo amatissimo dai più piccoli è, infatti, disponibile dal 12 aprile in premiere globale con tutti gli episodi su Paramount+ . La messa in onda su NickJr (Sky 603) è, invece, prevista per il solo il primo episodio alle ore 20:00. A seguire, poi, dal 15 aprile, i nuovi episodi di Dora andranno in onda dal lunedì al venerdì, sempre alle ore 20:00.

La serie – caratterizzata da una nuova animazione in Computer Graphic – segue le avventure dell’esploratrice bilingue più amata di sempre, all’anagrafe Dora Marquez. Insieme a lei, i due inseparabili amici, ovvero la scimmietta Boots, Map, Tico e Zainetto. L’allegro e affiatato gruppetto dovrà superare molti ostacoli oltre alle insidie della volpe Swiper.

Dora

Al fianco di Dora, lo spettatore affronta in prima persona un viaggio emozionante attraverso la foresta fluviale, imparando attraverso il gioco e piccoli indovinelli. Alla fine Dora, con l’aiuto proprio del piccolo spettatore a casa, darà la possibilità di scoprire e imparare tante cose nuove.

Dal suo lancio su Nickelodeon il 14 agosto 2000, Dora L’Esploratrice è rapidamente diventata un fenomeno globale della cultura pop e, quasi 25 anni dopo, è ancora uno dei programmi prescolari più visti di tutti i tempi. Dora ha oltrepassato i confini sociali, razziali e linguistici e rappresenta un’eroina e un’amica per milioni di bambini in tutto il mondo.

La serie attualmente è vista in più di 150 paesi e territori ed è tradotta in 32 lingue attraverso i canali Nickelodeon, Paramount+ in tutto il mondo. Nel corso delle sue otto stagioni, attualmente disponibili per lo streaming completo su Paramount+, Dora L’Esploratrice ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti. Tra questi, Emmy, Peabody, NAACP, Alma, Parents’ Choice, Common Sense Media e Premi dell’Associazione dei Critici Televisivi.

Immagini da Ufficio Stampa