Il capitano della Nazionale e la moglie lanceranno un forte messaggio contro l’omofobia nel mondo del calcio nel prossimo episodio di Drag Race Italia

Oggi, venerdì 3 novembre, va in onda il quarto episodio della nuova stagione di Drag Race Italia farà il suo debutto su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus. Ospiti della puntata due personaggi di grande risonanza nel mondo del pallone e della moda: Ciro Immobile, il capitano della Nazionale di calcio italiana e della Lazio, e sua moglie Jessica Melena.

Drag Race Italia, Immobile portavoce di un bel messaggio di inclusività

La quarta puntata di Drag Race Italia non solo darà continuità al contest per incoronare la nuova Italia’s Next Drag Superstar, ma trasmetterà un potente messaggio di inclusività e sostegno alla comunità LGBTQIA+ grazie alla partecipazione di Ciro Immobile, uno dei calciatori più amati in Italia, e di sua moglie, influencer ed esperta di moda. Oltre a essere guest judge, Immobile incontrerà le drag queen partecipanti al programma e condividerà un messaggio di libertà e accettazione.

Leggi anche: — INTERVISTA A PRISCILLA E ALLA GIURIA DI DRAG RACE 3: COSA CI HANNO SVELATO

Le Drag Queen che partecipano al programma hanno accolto con entusiasmo la presenza di Ciro Immobile e Jessica Melena, sottolineando l’importanza di portare avanti un messaggio di apertura non solo nell’ambito di Drag Race ma anche nel mondo del calcio e negli spogliatoi.

Immobile e la moglie guest judges di Drag Race Italia

Ciro Immobile e Jessica Melena, con la loro partecipazione, sottolineano l’importanza di promuovere un messaggio di libertà, un tema cruciale nell’attuale contesto. La trasmissione – giunta alla sua terza edizione – è condotta da Priscilla e affiancata in giuria da Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli, vedrà le drag queen più determinate del Paese mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento.

RuPaul’s Drag Race, il reality show più acclamato con ben 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e World of Wonder Production, anch’essa vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana è prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles in qualità di produttori esecutivi per World of Wonder.

Il quarto episodio di Drag Race Italia, in onda – lo ricordiamo – venerdì 3 novembre, sarà successivamente disponibile anche su MTV e VH1, oltre che sul canale ufficiale YouTube di Paramount+ e sulle pagine Facebook ufficiali di Paramount+ e MTV.

Materiale foto/video da Ufficio Stampa