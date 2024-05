Brooklynn Prince ci racconta ‘Little Wing’, nuovo film disponibile dal 24 maggio su Paramount+. La nostra intervista.

Dal 24 maggio è disponibile su Paramount+ il film Little Wing. La pellicola racconta la storia di Kaitlyn, una ragazzina di tredici anni che, dopo il divorzio dei genitori e l’imminente perdita della casa, viene coinvolta nel mondo delle corse dei piccioni. Mentre spera di risolvere i problemi finanziari della sua famiglia rubando un uccello di valore, stringe un legame con il proprietario che alimenta il suo amore per questo sport.

«Cosa mi ha colpito del personaggio? Ricordo di averne letto e di non aver mai incontrato un personaggio simile. – dice Brooklynn Prince, che interpreta Kaitlyn – Leggendo la sceneggiatura, mi è piaciuto tutto di lei, sia mentalmente che emotivamente. Mi piace il modo in cui lei rappresenta molti adolescenti. La vedo come un personaggio di cui ogni tredicenne oggi ha bisogno. È la protagonista della storia e guida il racconto, anche se ha solo 13 anni. Ha dei difetti ed è imperfetta. È quasi un’anti-eroina. Ho pensato di non aver mai visto niente di simile e avevo molta voglia di interpretarla».

Nel cast di Little Wing, troviamo Brian Cox nel ruolo di Jaan, il corridore di piccioni. C’è poi Kelly Reilly nel ruolo di Maddie, la madre di Kaitlyn, e Brooklynn Prince nel ruolo di Kaitlyn. Infine Che Tafari interpreta Adam, compagno di classe e amico di Kaitlyn. Scritto dal candidato all’Oscar John Gatins, il film è diretto e prodotto dal candidato al DGA Award, Dean Israelite.

«Credo che questo film sia una grande boccata d’aria fresca. È nuovo ed emozionante. – dice ancora Brokklynn – Il pubblico lo vedrà e penserà che è qualcosa di diverso da quanto uscito di recente, ma lo amerà. Parla di cose che accadono realmente ai ragazzi, agli adolescenti, senza che venga indorata la pillola. E senza trattare questi temi in modo inappropriato. Credo che alla mia generazione piacerà molto e ci ritroverà la propria voce».