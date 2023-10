È M¥SS KETA l’ospite d’eccezione della prima puntata di ‘Drag Race Italia’: la terza stagione debutterà venerdì 13 ottobre su Paramount+.

È M¥SS KETA l’ospite della prima puntata di Drag Race Italia, la cui terza stagione debutterà venerdì 13 ottobre in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus. Alla conduzione dell’edizione ci sarà Priscilla e con lei per eleggere la nuova Italia’s Next Drag Superstar in giuria siederanno Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli.

M¥SS KETA sarà la prima ospite della nuova stagione del programma e siederà in giuria come guest-judge. «Essere tra tutte le regine di questa nuova edizione di Drag Race Italia nella puntata del loro debutto è stato particolarmente potente ed energizzante. – ha commentato M¥SS KETA – Mi sono sentita completamente a mio agio nell’universo Drag Race e anche ispirata dalla dedizione e dall’impegno delle ragazze: come fare una doccia di glitter ghiacciata!»

Le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento. Sono 13 le queen già annunciate di questa nuova stagione: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja. Chi tra di loro supererà la prima puntata?

Foto: Alessandro Merlo