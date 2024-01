Noah Schnapp, alias Will Byers di Stranger Things, fa marcia indietro sulle recenti dichiarazioni pro Israele: la serie rischia il sabotaggio dei fan.

Noah Schnapp ha risposto alle critiche online riguardanti il conflitto tra Israele e Gaza, affermando di essere contrario all’uccisione di persone innocenti e di aver appreso molto dalle discussioni con amici di origine palestinese. In un video pubblicato su TikTok il 15 gennaio, l’attore di Stranger Things ha dichiarato che i fan hanno travisato i suoi pensieri rispetto a ciò in cui crede veramente.

Leggi anche: STRANGER THINGS, STAGIONE 5 INIZIATA: LA FOTO UFFICIALE SVELA TUTTO

Noah Schnapp e il conflitto Israele – Hamas: cosa aveva detto

Le polemiche nei confronti di Schnapp sono emerse a novembre, quando è circolato un video in cui l’attore – tra gli Under 30 più influenti di Hollywood – sorrideva insieme ad altri mostrando adesivi controversi con scritte come “Hamas è l’Isis” oppure “Il sionismo è sexy”.

In risposta all’attacco iniziale del 7 ottobre, inoltre, Schnapp aveva condiviso una dichiarazione ora cancellata, in cui esprimeva paura per i suoi “fratelli e sorelle in Israele” attaccati da Hamas.

L’interprete di Will della serie diretta dai Duff Brothers ha spiegato che ha avuto discussioni importanti con amici palestinesi e ha sottolineato la necessità di sperare nella fine dell’ostilità da entrambe le parti. Ha inoltre espresso la sua opposizione all’uccisione di persone innocenti e ha auspicato la pace sia per i palestinesi che per gli israeliani, chiedendo di scegliere l’umanità invece della violenza.

Noah Schapp sul conflitto: “Orribile da vedere”

“Una delle cose che ho imparato è che speriamo tutti nelle stesse cose, cioè che le persone innocenti ancora tenute in ostaggio a Gaza vengano restituite alle loro famiglie e speriamo anche che si ponga fine alla perdita di vite innocenti in Palestina, molte di queste persone sono donne e bambini, ed è orribile da vedere”.

Le forti critiche online hanno portato i fan a richieste di boicottaggio dell’ultima stagione di Stranger Things. Schnapp ha tentato di recuperare ribadendo la sua speranza per la pace e la sicurezza per le persone innocenti coinvolte nel conflitto. Basterà questo dietrofront a tranquillizzare i fan e tutti coloro che sono coinvolti nella serie di successo di Netflix? Staremo a vedere come gli spettatori accoglieranno la messa in onda tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025.

Foto: Kikapress