È ufficialmente iniziata la produzione di Stranger Things 5. L’indizio? Una foto del cast e degli autori molto particolare

Stranger Things, la serie che ha incantato gli spettatori con un affettuoso omaggio ai classici film degli anni ’80, si prepara per la sua quinta e ultima stagione, portando il pubblico a vivere un’esperienza ancora più intensa e avvincente nella piccola cittadina del Midwest, Hawkins, Indiana.

Creato dai Duffer Brothers, il drama emozionante ha debuttato nel luglio del 2016 e ha rapidamente conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo. La quarta stagione, rilasciata di recente, ha già totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni globali, confermando il suo status di serie TV di successo su Netflix.

Addirittura il 6 novembre è diventata una data speciale per i fan, poiché celebrano lo “Stranger Things Day” in commemorazione della scomparsa di Will Byers, condividendo il loro amore per il mondo straordinario e misterioso della serie.

Stranger Things 5, cosa aspettarci?

La trama di Stranger Things si svolge nell’apparentemente ordinaria cittadina di Hawkins, Indiana, dove un gruppo di amici e familiari si trova a fronteggiare eventi rischiosi e mortali dopo la scomparsa misteriosa di un ragazzo. Ciò li conduce a scoprire un mondo nascosto sotto la superficie della loro comunità, un mondo che nasconde misteri soprannaturali, esperimenti governativi top-secret e un pericoloso portale che collega la loro realtà a un regno potente e sinistro.

Cr. Atsushi Nishijima/Netflix © 2024

Oltre a radicarsi nella nostalgia degli anni ’80, Stranger Things ha costantemente reso omaggio a oggetti iconici di quel decennio, come le cialde Eggo e la New Coke. La serie ha anche rivitalizzato brani musicali, come il successo di Kate Bush, “Running Up That Hill“, che ha conquistato nuovamente le classifiche dopo essere stato presentato nella quarta stagione.

Con oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui Emmy® e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica, Stranger Things ha ricevuto oltre 230 nomination, dimostrando il suo impatto culturale e la qualità della produzione. Nonostante Stranger Things 5 sia l’ultimo capitolo, i fan possono consolarsi con l’attesa di nuovi progetti legati all’universo di Stranger Things. Tra questi, spiccano “Stranger Things: The First Shadow“, in scena nel prestigioso West End di Londra, e un intrigante spin-off animato ancora senza titolo.

Con l’inizio della produzione della quinta stagione, i Duffer Brothers promettono di chiudere il cerchio in modo epico, regalando agli spettatori un’ultima avventura emozionante e memorabile a Hawkins.

Foto fornita da Ufficio Stampa