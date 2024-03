Caso editoriale da 1 milione di copie vendute in Italia, Erin Doom torna in libreria con una nuova edizione di ‘Fabbricante di lacrime’ di cui è in arrivo il film.

Con 1 milione di copie vendute nel nostro paese, quello di Erin Doom è stato l’esordio più brillante dell’ultimo decennio. Ora, la scrittrice che ha firmato il libro dell’anno 2022 torna sugli scaffali con un’edizione limitata e double cover proprio del suo romanzo più amato. Parliamo di Fabbricante di lacrime (a quota 650mila copie) che rinnova la sua veste in occasione dell’uscita del film diretto da Alessandro Genovesi.

In arrivo su Netflix il prossimo 4 aprile, la storia promette di emozionare anche sul grande schermo dopo aver conquistato i lettori nell’edizione Magazzini Salani. A vestire i panni dei protagonisti Nica e Rigel sono Caterina Ferioli e Simone Baldessaroni (aka Biondo), affiancati da Nicky Passarella (nel ruolo di Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel).

La trama di Fabbricante di lacrime

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi.

I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile.

Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il Fabbricante di Lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno. Gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

«Avevo sempre creduto nelle favole. Avevo sempre sperato di viverne una.

E ora… c’ero dentro. Camminavo tra le pagine, percorrevo sentieri di carta.

Ma l’inchiostro grondava. Ero finita nella favola sbagliata»

Erin Doom

L’autrice e altri dettagli

Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane scrittrice italiana. Per Magazzini Salani ha pubblicato con successo altri due romanzi, Nel modo in cui cade la neve e Stigma. La nuova versione del primo romanzo è in libreria dal 19 marzo (pagine 672, prezzo 15,90 euro) sempre con le edizioni Salani.

Il film è una produzione Colorado Film. Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, è scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, che ne è anche il regista.

