Nel 2023 sono stati lanciati i primi due giochi originali e nel 2024 ne arriveranno altri: ecco perché Netflix Games va assolutamente provato.

Se pensiamo a Netflix visualizziamo subito serie, documentari e film in streaming, ma il colosso dell’intrattenimento da qualche anno – e un po’ in sordina – ha mosso i primi passi nel mondo del gaming. Se ne parla poco e probabilmente non in tantissimi (per il momento) sfruttano Netflix Games. Al contrario io – che spendo soldi in videogiochi come se lo stipendio fosse infinito – ci sono incappata facilmente durante una delle mie crisi di insoddisfazione videoludica. Il primo dato da sottolineare è infatti che tutti i giochi presenti su Netflix Games sono gratuiti se avete ovviamente un abbonamento Netflix.

Questo vi consente l’accesso praticamente illimitato a una serie di giochi: li trovate tutti sull’app di Netflix e vi basterà scaricarli sul vostro dispositivo per giocarci. Senza pubblicità e senza pagamenti aggiuntivi. Un paradiso per videogiocatori.

Come sono i giochi disponibili su Netflix Games?

Viene giustamente da chiedersi, tuttavia, come siano questi giochi di Netflix Games. La risposta più sincera che posso darvi è che – per quanto sia chiaro che la sezione gaming sia ancora in fase di sviluppo – le premesse sembrano ottime se la piattaforma in futuro riuscirà a far passare una giusta e adeguata comunicazione.

In primo luogo, su Netflix Games ci sono tantissimi giochi mobile (il mio guilty pleasure) e tutti senza pubblicità e costi aggiuntivi. Giochi di carte come Card Blast o enigmatici come Ghost Detective, un puzzle game a tema crime che vi intratterrà a lungo, sono perfette sostituzioni ai giochi disponibili su Apple Store o su Play Store che – anche se Free to Play – si bloccano senza finanziamenti e boost. Ad emergere è tuttavia il potenziale infinito della sezione, come dimostra la presenza della serie dedicata a Stranger Things: Stranger Things 1984 e il suo sequel, Stranger Things 3 Il gioco, sono avventure retrò deliziose che all’epoca della loro uscita avevo regolarmente acquistato e apprezzato. Ora li trovate anche sulla piattaforma per evidenti questioni di diritti – Stranger Things è, di fatto, un marchio Netflix – ma – se la strada è questa – il futuro del gaming su Netflix promette benissimo.

I primi due giochi originali di Netflix Games

Sono passati del resto appena due anni dal lancio di Netflix Games e – come sottolinea Mike Verdu, VP Games di Netflix – probabilmente il 2024 sarà l’anno in cui la sezione inizierà ad assestarsi. Nel 2023, Netflix Games ha lanciato circa 40 giochi, tra cui delle vere perle come Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition (arrivato a fine anno), Football Manager 24 Mobile e Storyteller. Titoli di tutto rispetto e di qualità indiscutibile.

Netflix sta tuttavia anche sviluppando giochi originali, due dei quali hanno debuttato proprio nel 2023: OXENFREE II: Lost Signals e Netflix Stories: Love Is Blind. Il primo è un’avventura interattiva sviluppata da Night School, mentre il secondo – di Boss Fight Entertainment – è il primo capitolo di quello che si preannuncia un catalogo di fiction interattive basate proprio sulle serie e sui film Netflix. Ad oggi, su Netflix Games il totale dei giochi è di 86 e in sviluppo ce ne sono altri 90. «We’re just getting started» (Abbiamo appena iniziato), dice Vardu e tocca credergli, considerando i giochi in arrivo nel 2024.

Netflix Games: i giochi in arrivo nel 2024

Innanzi tutto, arriverà su Netflix il sequel di uno dei cozy game più apprezzati degli ultimi anni: Cozy Grove: Camp Spirit (secondo capitolo di Cozy Grove) è sviluppato sempre da Spry Fox, che si è unito a Netflix nel 2022. Sarà dunque la piattaforma ad accogliere il nuovo capitolo e – prevedibilmente – sarà uno degli arrivi che porterà Netflix Games su un nuovo livello, anche in termini di traffico di videogiocatori. Cozy Grove è infatti già un cult tra gli amanti dei cozy game, che ne attendono il seguito con impazienza.

Tra le novità, è stato poi annunciato FashionVerse: si tratta del primo 3D mobile fashion game che sfrutta l’IA per rappresentare scene realistiche. Il tema, neanche a dirlo, è la moda: una tendenza nell’universo dei giochi mobile. Game Dev Tycoon non ha bisogno di presentazioni (il gioco è del 2012) ma la Netflix Edition vi permetterà di sviluppare giochi basati sui film e serie tv della piattaforma. E ancora Sonic Mania Plus (per la prima volta su mobile), Monument Valley 1 e 2 e Hades, per citarne alcuni. Infine, sono in arrivo le vere perle dell’intera sezione. Super Evil Megacorp sta infatti sviluppando un gioco basato su Rebel Moon, ambientato dopo gli eventi di Rebel Moon — Part One: A Child of Fire e Rebel Moon — Part Two: The Scargiver. È infine in produzione anche un videogioco ambientato nell’universo di Squid Game: non serve dire altro.

I limiti tecnici

Al momento, gli unici limiti di Netflix Games sembrano essere tecnici: i giochi possono essere giocati solo su mobile (o su tablet e iPad) ed è estremamente complicato effettuare una ricerca o navigare nella sezione per esplorare i giochi a noi più adatti. Anche su questo, Verdu ha una risposta: «Abbiamo fatto il primo passo verso la nostra visione a lungo termine di rendere i giochi fruibili su ogni dispositivo», ha scritto sul sito di Netflix. In America, UK e Canada – nel 2023 – è stato dunque effettuato un test per lanciare i giochi su tv e computer: «Continueremo a provare questa esperienza in altre nazioni, aggiungendo nel frattempo nuovi giochi».

E, sulla navigabilità, il VP chiosa: «Abbiamo di recente aggiornato la striscia dedicata ai giochi, così che sia più adatta alle esigenze dell’utente. Netflix si basa sull’aiuto dato agli utenti nello scoprire serie, film e giochi. Con un catalogo più ampio, stiamo curando la sezione giochi così che sia rilevante per ciascun utente. A mano a mano che aumentano la selezione dei giochi e i videogiocatori, queste raccomandazioni miglioreranno».